Cala il sipario sulla puntata d’esordio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi ed è subito tempo di nomination. I naufraghi, suddivisi nelle squadre dei ‘Buriños’ e dei ‘Rafinados’, devono scegliere due nomi da mandare al televoto. Le scelte ricadono sulla giovane Drusilla Gucci, nominata da ben 4 membri del suo gruppo, e Ferdinando Guglielmotti.

Le prime nomination

A L’Isola dei Famosi è già tempo di nomination, nonostante la nuova edizione del reality sia iniziata proprio questa sera. Tantissime le prime avventure vissute dai naufraghi, dal consueto tuffo in mare dall’elicottero sino alle prime prove in spiaggia.

E una di queste ha di fatto sancito un primo importantissimo privilegio per uno dei due gruppi di naufraghi. A guadagnarsi l’immunità è il gruppo dei ‘Buriños’, che mandano di fatto i ‘rivali’ dei ‘Rafinados’ alle candidature per le prime nomination di questa edizione.

A rischio eliminazione, dunque, sono Drusilla Gucci, Elisa Isoardi, Akash Kumar, Angela Melillo, Ferdinando Guglielmotti e Roberto Ciufoli, ossia i ‘Rafinados’.

Drusilla Gucci: accanimento su di lei?

Il nome del primo nominato arriva proprio dagli stessi ‘Rafinados’, che devono così condannare un membro del proprio gruppo alla nomination.

Già dalle prime nomination di Roberto, Angela, Akash e Ferdinando sembra che la principale indiziata sia la giovanissima Drusilla Gucci. Elisa Isoardi invece ha votato ‘il Visconte’ Ferdinando.

Ma le votazioni quasi di massa contro Drusilla hanno lasciato più di un dubbio in studio. Gli opinionisti ritengono infatti che ci sia stato un accanimento nei confronti della naufraga. Anche la madre della ragazza, presente in studio, si mostra amareggiata: “Sono molto meravigliata, Drusilla in realtà ha bisogno di essere conosciuta. Va scoperta“. “O forse la temono“, aggiunge Tommaso Zorzi, convinto che sono spesso quelli più isolati dal gruppo ad essere maggiormente apprezzati dal pubblico a casa.

Drusilla e Ferdinando in nomination

Anche i ‘Buriños’, però, sono coinvolti del meccanismo di voto. I membri del gruppo (Paul Gascoigne, Gilles Rocca, Awed, Vera Gemma, Daniela Martani e Francesca Lodo) sono infatti tenuti a decidere il nome del secondo ‘Rafinado’ candidato alle nomination. Al termine del secondo giro di votazione, la scelta ricade su Ferdinando.

Drusilla Gucci e Ferdinando Guglielmotti sono quindi i naufraghi candidati alla prima nomination di questa edizione.

Chi sceglierà di eliminare il pubblico da casa?

