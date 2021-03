Una frase, pronunciata così in diretta a sua “discolpa” nel salottino televisivo di Barbara d’Urso, ha provocato un vero e proprio domino dove a cedere sono tutte le tessere, inferocite. Tutta la macchina di Temptation Island si ribella davanti alle parole di Pietro Delle Piane, pronunciate a Live – Non è la d’Urso dove era protagonista delle 5 sfere insieme alla compagna ritrovata, Antonella Elia.

Pietro Delle Piane e il “copione” recitato a Temptation Island

“Per recitazione o per amore della verità?“, sono le ultime parole che arrivano dal profilo di Temptation Island, il programma televisivo made in Fascino e quindi in Maria De Filippi che ieri sera si è visto minato dalle pesanti dichiarazioni di Pietro Delle Piane.

L’attore, ex Temptation proprio insieme alla compagna Elia, nel difendersi dagli attacchi di Rita Dalla Chiesa che lo giudicava essere la persona sbagliata per la sua amica, si è infatti lasciato andare senza pensarci troppo a pesanti dichiarazioni sul programma definendolo “finto”, servono di un “copione” che lui stesso avrebbe seguito alla lettera.

La Fascino passa le carte ai legali

Dopo l’immediata presa di distanza di Barbara d’Urso, intervenuta pochi minuti dopo proprio a far chiarezza su come non avesse alcuna intenzione di proferir parola su quanto detto da Delle Piane, e dopo le dure parole di condanna di questa mattina della Fascino che ha annunciato di aver dato l’ok a procedere ai propri legali, arrivano dei video.

Sempre sul profilo Instagram di Temptation Island, arrivano oggi alcuni video che la produzione aveva deciso di non mandare in onda, nei quali si può sentire e leggere cosa avvenuto lontano dai riflettori del gioco. Dai baci al corteggiamento di Pietro nei confronti dell’allora tentatrice Beatrice dalla reazione quasi esterrefatta, come se non si aspettasse quelle avances così palesi da parte del compagno dell’Elia.

Desecretati i “video” che incastrano Delle Piane di Temptation Island

Un Pietro Delle Piane molto spinto in quelle avances a telecamere nascoste e anche molto preoccupato all’idea che alcune parole o immagini potessero arrivare sotto agli occhi della compagna Antonella. Un atteggiamento molto naturale e spontaneo, ben poco studiato tanto da essere usato come prova lampante da parte della produzione a dimostrazione che non esiste un copione da seguire.

La rabbia di Filippo Bisciglia: “Ci sono rimasto troppo male“

E anche Filippo Bisciglia non è stato entusiasta di quelle parole di Delle Piane: “Il giorno dopo il falò di confronto ti sono stato vicino, ricordi?

– scrive Bisciglia nelle sue storie Instagram – Abbiamo parlato abbastanza, eri in piscina, ti dispiaceva, piangevi per il comportamento che avevi adottato durante Temptation Island. Mi hai detto più volte “Filippo, ho sbagliato, mi spiace tanto per Antonella. L’ho fatta soffrire, non mi sono regolato”. Quando ieri sera ti ho sentito dire “ho recitato un copione” ci sono rimasto troppo male. Anche le tue lacrime erano un copione? Sarebbero state molto più belle queste frasi ieri sera, perché raccontano un Pietro migliore, un Pietro vero“.