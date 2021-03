La notizia arriva proprio dallo stesso Roberto Saviano che sui social annuncia che dovrà subire un intervento. Immediatamente moltissimi amici e fan hanno deciso di fargli sentire la propria vicinanza con diversi commenti sui social. Lo scrittore qualche giorno fa era stato regolarmente presente alla trasmissione Rai Che tempo che fa per parlare di nuove generazioni.

Roberto Saviano in ospedale: le sue parole

Roberto Saviano, scrittore e giornalista, aggiorna i fan sui social di quanto gli sta accadendo in queste ore svelando immediatamente : “Mi tocca… le coliche renali si sono abbattute su di me implacabili e dolorosissime“.

Poi ci ironizza su: “Forse tutta la merd* ricevuta dai merdi*, in questi anni, doveva esser drenata dal corpo, e ha lasciato sedimentazioni“. Ecco quindi cosa accadrà nelle prossime ore: “Ora dovrò subire un piccolo intervento e sarò meno presente qui, ma so che penserete a me, e questa cosa mi riempie di gioia. Lehaim!“.

Nei commenti poi fa una piccola precisazione: “*Merdi, definizione con cui si identificano (indipendentemente dal genere) l’uommene ’e merda“.

Gli auguri a Roberto Saviano

Nei commenti poi i fan, come accade spesso in questi momenti, hanno deciso di fargli immediatamente sentire la propria vicinanza con moltissimi auguri di pronta guarigione e qualche in bocca al lupo per l’intervento chirurgico.

“So cosa vuol dire avere le coliche renali… Mi dispiace per la tua sofferenza. Vedrai che sta rai meglio. Le coliche sono un segnale: adesso fermati ed ascoltati di più. Buon ripresa“, scrive qualcuno. “Forza Roberto, ti voglio bene“, scrive qualcun altro.

Roberto Saviano ha raggiunto la notorietà col suo romanzo di esordio Gomorra in cui ha raccontato la realtà della Camorra e della criminalità organizzata in generale.