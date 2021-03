Saltano gli appuntamenti “Mariani” di giovedì: cancellati dal palinsesto del 18 marzo tutti i programmi di Maria De Filippi. La decisione sarebbe stata presa dai piani alti di Mediaset a fronte di una ricorrenza che diversamente non sarebbe stata celebrata a modo.

Niente Uomini e Donne e niente Amici di Maria De Filippi ma solo per giovedì: la programmazione tornerà a essere normale dalla giornata di venerdì.

Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi cancellati: giovedì non andranno in onda

C’è un motivo dietro la decisione di Mediaset di cancellare dall’agenda di giovedì 18 marzo i due programmi di punta in questo momento di Maria De Filippi: il celebre dating show Uomini e Donne da una parte; il talent Amici di Maria De Filippi dall’altra.

Stando a quanto diffuso da DavideMaggio.it, Mediaset avrebbe deciso di cancellare la loro messa in onda nella giornata di giovedì per non venir meno dal ricordare i morti di Covid nella giornata a loro dedicata.

La sospensione in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di Coronavirus

Come è risaputo infatti, il prossimo giovedì 18 marzo verrà celebrata la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus e per l’occasione il presidente del Consiglio Mario Draghi si recherà in giornata a Bergamo per prendere parte ad una celebrazione che sarà alle 11 del mattino, trasmessa sui canali ufficiali della Presidenza del Consiglio e su Rai1.

Alla luce della Giornata in memoria delle vittime del Covid e a fronte di due programmi, Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi, entrambi registrati con largo anticipo rispetto alla loro messa in onda, Mediaset ha deciso di sospendere per un giorno la loro programmazione. Il motivo sarebbe da ricondursi all’impossibilità di poter spendere qualche parola sulla giornata e di fronte alla possibilità di intervenire a livello della regia per registrare un cappello introduttivo da trasmettere prima delle registrazioni, Mediaset ha optato per la diretta sospensione.