Domani cambia tutto per il palinsesto di Mediaset. Arriva inaspettato lo stop per i programmi di Maria De Filippi, che non andranno quindi in onda giovedì 18 marzo; il fermo riguarda quindi il programma seguitissimo Uomini e Donne e anche Amici di Maria De Filippi. I due programmi torneranno regolarmente in onda venerdì 19 marzo.

Stop a Amici e Uomini e Donne

Nessuna traccia di Amici e Uomini e Donne nella programmazione Mediaset di giovedì 18 marzo. Stando a quanto rivela davidemaggio.it, la sospensione sarebbe dovuta alla concomitanza con la Giornata Nazionale per le vittime del Covid. Essendo le due puntate dei programmi già state registrate non c’è la possibilità di inserire un ricordo alle vittime e perciò la decisione di sospendere la messa in onda e di tornare però regolarmente da venerdì.

Cosa va in onda al posto di Amici e Uomini e Donne

Mediaset ha quindi scelto di cambiare la propria programmazione e ha dovuto ripiegare sulle soap. La puntata di Uomini e Donne, come sempre, sarebbe dovuta andare in onda alle 14.45 su Canale 5, per poi essere seguita dal daytime di Amici alle 16.10. Canale 5 però cambia rotta e trasmetterà due puntate della telenovela iberica Una vita. Amici, naturalmente, salta anche su Italia 1, al suo posto andrà in onda al fortunata serie tv CSI: Miami, alle ore 19.

La Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da Coronavirus

Il giovedì 18 marzo, rivela il Governo, sarà quindi la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da Coronavirus. Il premier Mario Draghi sarà alle ore 11.00 a Bergamo città diventata simbolo della lotta al virus. “A causa della situazione epidemiologica e nel rispetto delle norme anti Covid, le immagini della commemorazione saranno messe a disposizione dalla Rai e sui canali ufficiali della Presidenza del Consiglio“, fanno sapere dal Governo.

Il ricordo sarà quindi seguito dalla Rai ma anche dai programmi Mediaset.