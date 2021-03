Dayane Mello starebbe stringendo un’amicizia sempre più solida ed intima con una delle cantanti più note e celebrate della nuova generazione della musica italiana: Elettra Lamborghini.

Le due vip sono apparse insieme sui social parecchie volte, ultimamente, e c’è chi sarebbe pronto a scommettere che tra le due potrebbe anche nascere del tenero.

Elettra Lamborghini e Dayane Mello: situazione sentimentale

Elettra Lamborghini è una donna felicemente sposata: a settembre 2020 è convolata a nozze con il fidanzato Afrojack, l’uomo che più volte ha definito “la sua persona preferita” e, anche se i due sono purtroppo costretti ad una relazione a distanza (n po’ per il Covid, un po’ perché abitano in Stati diversi) il loro matrimonio sembra andare a gonfie vele.

Dayane Mello dal canto suo ha chiuso il rapporto che sembrava aver instaurato, dentro la casa del Grande Fratello Vip, con Rosalinda Cannavò (meglio conosciuta, prima del reality, come Adua del Vesco). Di per sé non c’è mai stata una sorta di “ufficializzazione romantica” del rapporto tra le due, che nelle ultime settimane di reality avevano anche avuto alcuni screzi.

Dayane Mello ed Elettra Lamborghini: parla Dandolo

Ora, la Mello sembra essersi avvicinata moltissimo ad Elettra Lamborghini e, zona rossa permettendo, le due partecipano spesso a momenti insieme sui social, in cui appaiono estremamente affiatate.

Il dettaglio non è sfuggito ad Alberto Dandolo, che ha una rubrica sul settimanale Oggi e che ha deciso di dedicare una delle ultime uscite proprio a loro: “È sempre più forte il legame d’amicizia che lega Elettra Lamborghini e Dayane Mello…Si sussurra che il rapporto tra le due sia sempre più intimo ed esclusivo…”. Chi sussurri cosa, non è dato saperlo: per ora le fonti vicine alle due donne tacciono, e così fanno anche loro due.

Approfondisci:

Chi è Elettra Lamborghini

Tutto su Dayane Mello e il GF Vip