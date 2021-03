Il secondo appuntamento con L’Isola dei Famosi regala la prima eliminazione di questa edizione, iniziata solo da pochi giorni. La puntata di lunedì sera, infatti, i naufraghi hanno dovuto subito sottoporsi al primo, diabolico meccanismo delle nomination. Le prime scelte sono state Drusilla Gucci e Ferdinando Guglielmotti: questa sera uno di loro abbandona definitivamente l’Honduras.

I primi nominati della nuova edizione

Non c’è Isola dei Famosi senza nomination. Come in ogni reality che si rispetti, anche in questa nuova edizione del programma tutto adrenalina, avventure e natura selvaggia è tempo di nomination.

Nella puntata di lunedì sera tutti i naufraghi hanno dovuto fare un nome di un membro dei ‘Rafinados’, che avevano perso in quella circostanza la prova immunità. Le scelte sono ricadute su Ferdinando Guglielmotti, votato dai ‘Buriños’, e Drusilla Gucci, votata da numerosi membri del suo gruppo e sui quali, per questo motivo, sono piombate accuse di accanimento nei confronti della giovane ragazza.

Questa sera, però, è in arrivo il primo importantissimo verdetto di questa nuova edizione. Chi dovrà definitivamente abbandonare le paradisiache coste dell’Honduras tra ‘il Visconte’ e il giovane membro della famiglia Gucci?

Ilary Blasi annuncia il verdetto

È un momento importantissimo, un primo punto di snodo di questa edizione poiché sancisce la prima eliminazione. In studio Ilary Blasi chiede agli opinionisti Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi una previsione sul responso: entrambi affermano convinti che a meritare la permanenza in gioco sia Drusilla.

Il verdetto della prima eliminazione de L’Isola dei Famosi viene pronunciato dalla padrona di casa Ilary Blasi: “Il pubblico ha deciso che il primo eliminato di questa edizione de L’Isola dei Famosi, che deve abbandonare immediatamente L’Isola è Ferdinando“.

‘Il Visconte’ è così ufficialmente fuori dai giochi e viene esortato dall’inviato del reality Massimiliano Rosolino ad abbandonare la Palapa.

Approfondisci

L’Isola dei Famosi, prime nomination con polemica: è accanimento contro Drusilla Gucci?

L’Isola dei Famosi, primi dissapori tra i naufraghi. Daniela Martani: “Mi sono sentita punzecchiata”