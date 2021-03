Occhi magnetici e una bellezza mediterranea mozzafiato, Sophia Galazzo è una fashion blogger italiana molto seguita sui social. Ex corteggiatrice del programma Uomini e Donne, Sophia decide di sfondare nel mondo della moda da sempre la sua grande passione.

Sophia Galazzo a Uomini e Donne e la rottura con Amedeo Barbato

Sophia Galazzo partecipa all’edizione 2015-2016 di Uomini e Donne e viene scelta dal “tronista” Amedeo Barbato, colpito dalla maturità e dal carattere gentile della ragazza, allora 18enne. Dalla caduta dei petali nello studio di Maria De Filippi, i due si sono lasciati dopo appena un mese di relazione.

Il motivo sembra essere un presunto tradimento di Amedeo con la sua ex Serena Panella che Amedeo, ancora frequentava.

A confermare che la loro relazione non navigasse in acque placide, è la stessa coppia che sui social non si è risparmiata con insulti e accuse reciproche. Tra dubbi, smentite e conferme Sophia Galazzo decide di voltare pagina e dedicarsi alla sua carriera. Un’altra sua fiamma conosciuta sarebbe Valerio Ciabotti.

Vita privata e infanzia di Sophia

Sophia Galazzo nasce a Gela, in Sicilia, nel 1996. Per aiutare la sua famiglia decide di non proseguire gli studi dopo il Liceo linguistico e di cercare lavoro.

Sin dalla sua infanzia, coltiva la passione per la moda che dopo l’esperienza a Mediaset, la porta a diventare modella e fashion blogger.

Il suo stile unico e la sua innegabile bellezza mediterranea, l’hanno portata ad essere notata da alcune firme della moda realizzando il suo sogno. Sophia ora vive nella Capitale, ma, appena può, torna nella sua Sicilia a trovare il suo amatissimo cane Kenya, e la sua famiglia.

Sophia che abbraccia dopo 4 mesi la sua Kenya

Sophia Galazzo: una carriera tra tv e moda

Al termine del suo percorso a Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi la giovane siciliana decide di dedicarsi al mondo dello spettacolo.

Nel 2017 viene scelta per partecipare al web show di MTV, Titanus 2.0, condotto da Enrico Silvestrin. L’ex corteggiatrice oltre alla carriera in TV, fa la modella di professione e la fashion blogger ed è seguitissima sui social.