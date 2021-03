Mentre la fidanzata Vera Gemma è alle prese con la sopravvivenza sull’Isola dei famosi, ospite nello studio di Ilary Blasi è il fidanzato Jeda, di 28 anni in meno. Per la prima volta sotto i riflettori televisivi, fa la sua entrata in scena per sostenere la sua amata.

Quanti anni ha e cosa fa nella vita il giovane fidanzato della “figlia d’arte”.

Jeda chi è: il fidanzato 22enne di Vera Gemma

Ha lasciato sbigottito tutto il pubblico l’entrata in scena di Jeda, fidanzato 22enne di Vera Gemma, di 50 anni. Si nota sicuramente la loro differenza di età di ben 28 anni ma oltre a non essere assolutamente un deterrente non è nemmeno la prima volta che al vaglio del gossip passano coppie con le medesime caratteristiche.

Quello che davvero attira l’attenzione è il polverone mediatico (numerose inquadrature) che si è agitato attorno alla figura di Jeda e che ha così permesso che l’attenzione si concentrasse tutta su di lui. Il suo debutto televisivo si può dire sia proprio questo in quel dell’Isola dei Famosi dove appare ospite in studio di Ilary Blasi in sostegno della fidanzata Vera Gemma, naufraga alle Honduras.

Jeda e la passione per la musica: manager nell’ambito della trap

Non sono mancate ad arrivare le curiosità sulla sua carriera: il giovane Jeda è infatti un manager nell’ambito della musica trap e abita a Milano.

Le informazioni sulla sua vita privata sono pochissime essendo lui anche molto riservato nell’utilizzo dei social tanto da avere un profilo Instagram privato. Fidanzati da 9 mesi, per ora sui social non hanno foto che li ritraggono insieme.

Vera Gemma sul fidanzato Jeda e il rapporto con il figlio Maximus Giuliano

Ad aver parlato un po’ di lui in passato, prima di volare alle Honduras, è stata Vera Gemma in un’intervista esclusiva su Diva e donna poco prima che naufragasse sull’Isola.

Rispondendo a una domanda che si concentrava sulle critiche avanzate nei suoi confronti da parte di non ha visto di buon occhio la differenza d’età tra lei e Jeda, così Vera Gemma ha risposto: “Non è che sono andata a cercare un uomo più giovane, è capitato. L’amore non lo puoi decidere, controllare, quando scatta scatta – ha dichiarato Vera Gemma parlando di Jeda, sul quale ha poi aggiunto – A vent’anni per esempio persi la testa per uno molto più grande di me, ora a 50 anni sono innamorata di questo ragazzo che ha poco più di 20 anni, ha avuto una vita molto difficile, è molto più grande della sua età ed è già un manager, è intraprendente ed è bravissimo con mio figlio Maximus di 10 anni che lo adora“.

Ottimi dunque i rapporti all’interno della grande famiglia di Vera Gemma, soprattutto, come si evince, tra il fidanzato Jeda e il figlio Maximus Giuliano che ricordiamo essere nato da una precedente relazione della Gemma con il musicista blues Henry Harris, conosciuto ai tempi a Los Angeles.

“È stato bravo a diventare un punto di riferimento – ha poi aggiunto sempre Vera Gemme parlando di Jeda come figura entrata a far parte del suo quotidiano ma anche del quotidiano del figlio – per mio figlio e questo non ha pari per me perché per prima cosa devi amare mio figlio altrimenti è inutile che ti avvicini a me“.

Vera Gemma e la risposta alle critiche per la differenza d’età tra lei e il compagno Jeda

È una discussione accesa quella su Vera Gemma e Jeda anche ben lontano dalle dinamiche televisive dell’Isola dei Famosi: numerose sembrano essere le critiche esposte nei loro confronti, molte delle quali si concentrerebbero sulla loro differenza di età. Critiche non nuove alle orecchie di Vera Gemma che già in passato, a Superguidatv.it, aveva espresso la propria opinione a riguardo: “Ho avuto due storie.

Una che è durata 6 anni con un ragazzo di 26 anni – dichiarava la Gemma – Ora ho una storia con questo ragazzo di 22 anni di Milano. Sembra una cosa sconvolgente il fatto che io abbia 28 anni più di lui anche se credo che di questi tempi non ci sia più bisogno di stupirsi”.

Dalle parole della Gemma si evinceva già qualche tempo fa il fastidio nel sentirsi indebitamente giudicata per la sua età e per le sue relazioni e così si era difesa dalle malelingue: “Se una donna ama un ragazzo giovane passa per malata e per pedofila e lo stesso non avviene per l’uomo“. Una lancia spezzata per se stessa ma anche per i tanti che si sentono come lei gratuitamente etichettati per amare qualcuno con tanti più o tanti meno anni: “Credo che qualunque donna abbia il diritto di accompagnarsi con chi vuole. La rivoluzione femminista è anche questa“.

