Ludovica Valli chi è: da Uomini e Donne a oggi, mamma di Anastasia e compagna di Gianmaria De Gregorio

Ludovica Valli approda in televisione alla giovane età di soli 18 anni. Da quel momento ha partecipato a molti programma televisivi ed è diventata una vera e propria influencer su Instagram e modella quando è lontano dal cellulare.

Ma chi è l’ex tronista di Uomini e Donne tanto amata dal pubblico?

Ludovica Valli: la vita prima della televisione

Ludovica Valli nasce a San Martino in Rio, piccolo paesino in provincia di Reggio Emilia, il 2 marzo 1997, sotto il segno dei Pesci. Un’infanzia difficile quella della Valli che a soli 2 anni deve fare i conti con l’assenza del padre.

Ludovica Valli cresce insieme con le sue 2 sorelle ed è molto legata sia ad Eleonora che a Beatrice, anche lei ex tronista di Uomini e Donne, da cui è lanciata nel mondo delle spettacolo.

Ha un forte legame con sua nonna Rena. Ludovica considera la propria famiglia uno dei pilastri della sua vita.

La carriera lavorativa: da Uomini e Donne alla carriera da influencer

Grazie all’aiuto della sorella Beatrice Valli, Ludovica entra nel mondo televisivo all’età di 18 anni. Nel 2015 partecipa come tronista al programma Uomini e Donne (dove sceglie come compagno Fabio Ferrara) e lascia definitivamente gli studi per dedicarsi al suo percorso sul piccolo schermo.

Successivamente partecipa anche al reality show Temptation Island con il suo fidanzato Fabio ma la coppia si separa all’ultimo falò di confronto.

Ora Ludovica lavora come modella ed influencer su Instagram e nel 2019 è stato pubblicato il suo primo libro Di troppo cuore.

La nascita della figlia Anastasia e il compagno Gianmaria Di Gregorio

Nel 2019 Ludovica si è legata sentimentalmente a Gianmaria Di Gregorio, general manager di un tour operator che propone viaggi di lusso. Nonostante la differenza di età (lui 38 anni e lei 24) sono entrati molto in sintonia ed hanno deciso di creare insieme una famiglia.

L’8 Marzo 2021, infatti, è nata Anastasia, la loro primogenita. “Anastasia, Ludovica Di Gregorio sei la ragione della nostra esistenza. 8/3/2021 a te baby della nostra vita, alla forza delle donne e alla loro continua rinascita”, questo è il messaggio che Ludovica ha lasciato ai suoi followers sui social dopo la nascita della figlia.