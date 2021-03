Nuovo drammatico caso di aggressione quello avvenuto nel pomeriggio di oggi, 22 marzo 2021, in provincia di Treviso. Una ragazza di 26 anni è stata accoltellata mentre si trovava per strada: a compiere il violento gesto, un minorenne che le si sarebbe affiancato in bicicletta. Le condizioni della giovane sarebbero gravi e sulla vicenda si è espresso anche il sindaco del paese, definendola “inquietante“.

26enne accoltellata per strada a Marocco di Mogliano

Secondo quanto riportano le fonti locali, tutto è avvenuto attorno alle 17.00 di oggi a Marocco di Mogliano Veneto, località a cavallo tra Treviso e Venezia.

Una giovane di 26enne stava passeggiando per la strada, quando sarebbe stata raggiunta alle spalle da un uomo in bicicletta. Questo, identificato poi come un 17enne italiano, l’avrebbe accoltellata 8 volte, ferendola in maniera gravissima. Entrambi sarebbero caduti nel fosso al lato della strada, dove la giovane è stata poi trovata e soccorsa dai sanitari.

La 26enne risulta ricoverata all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, ma la sua prognosi rimane riservata: le fonti riportano che le coltellate le avrebbero penetrato i polmoni, e che la sua situazione sarebbe gravissima a causa delle profonde ferite.

Già eseguito un primo intervento per tentare di salvarle la vita.

26enne accoltellata: in manette un ragazzo di 17 anni

A sconvolgere ancor di più in una vicenda già di per sé tragica, è la giovanissima età dell’aggressore: 17 anni. Secondo le prime ipotesi, il minorenne potrebbe averla aggredita per tentare di rapinarla. Non è chiara però ancora la dinamica dei fatti né ne cosa abbia portato il giovane a infliggere 8 coltellate alle 26enne per strada. Il presunto aggressore è stato fermato dai Carabinieri, che hanno trovato poco distante dal luogo il coltello usato per ferire la donna, e risulta sotto interrogatorio.

Accoltellata a Marocco Mogliano, parla il sindaco

Ai microfoni di Treviso Today ha parlato nelle primissime ore dopo il fatto anche Davide Bortolato, sindaco di Marocco Mogliano Veneto. L’aggressione, specifica, è avvenuta su una strada di campagna molto frequentata. “Il fatto che l’aggressore sia un ragazzo di soli 17 anni – le sue parole riportate dalla fonte – rende il tutto ancora più inquietante“. Il primo cittadino ha specificato inoltre che “La giovane è stata aggredita alle spalle, mentre camminava, dal ragazzo che era in sella a una bicicletta.

Non si capisce ancora bene per quale motivo. Speriamo che le condizioni della giovane migliorino al più presto“.