Moro, alto e bellissimo Cristian Gallella è uno dei volti più amati di Uomini e Donne. La sua storia con Tara Gabrieletto ha emozionato migliaia di telespettatori, regalando momenti indimenticabili. Di Cristian oggi si sa poco, non si conosce nulla sua sua vita sentimentale, vive lontano dal mondo dello spettacolo e si dedica al suo lavoro.

Cristian Gallella a Uomini e Donne: il percorso e la scelta di Tara Gabrieletto

Il percorso di Cristian a Uomini e Donne inizia per la prima volta come corteggiatore di Paola Frizziero. Nonostante la bella napoletana sia stata subito colpita dal corteggiatore, non ha maturato un sentimento per Cristian e alla fine sceglie un altro.

Subito dopo questa delusione, Maria De Filippi decide di affidare al giovane lombardo il trono che, se in un primo momento non va a gonfie vele, prende una piega molto diversa quando Tara scende dalla scalinata.

Sin dalla prima “esterna”, tra i due, si è acceso un interesse che trapelava dai loro guardi. Tra alti e bassi, litigi, baci e incomprensioni l’ex tronista non ha avuto dubbi: la scelta è Tara Gabrieletto.

La storia d’amore con Tara e la fine del loro matrimonio

Iniziata sotto i riflettori degli studi di Mediaset, Cristian Gallella e Tara Gabrieletto si fidanzano e proseguono la loro storia d’amore lontani dallo studio.

Il loro legame è forte e solido, e questo li spinge a mettersi alla prova come coppia partecipando al programma Temptation Island, in onda su Canale 5.

Il loro percorso è molto breve perché, colto dalla gelosia e dalla mancanza della partner, Cristian decide di violare le regole e di andare nel villaggio delle fidanzate ad abbracciare la sua Tara. Al termine del programma, Cristian chiede a Tara di sposarlo e e lei risponde sì.

Dopo molti rimandi, i due si sposano ma il loro matrimonio non dura.

Cristian Gallella e Tara Gabrieletto si separano annunciandolo su Instagram. I motivi della separazione non sono stati resi noti dai due, che desiderano mantenere il riserbo per rispetto della relazione. Ad oggi, Cristian è single e libero.

La vita privata e la carriera di Cristian Gallella

Cristian Gallella nasce il 7 ottobre del 1983 a Vigevano, in Lombardia. Cristian è un ragazzo volenteroso che si dà da fare subito, svolgendo tanti lavori: cameriere, bagnino, ragazzo immagine ecc. La sua carriera televisiva inizia a Uomini e Donne, passa da Temptation Island e culmina nell’11esima edizione dell’Isola dei Famosi, diretta da Alessia Marcuzzi.

Oggi, Cristian sembra vivere lontano dalle telecamere e si dedica alla sua attività commerciale a Roma.