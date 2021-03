Inaspettata quanto clamorosa gaffe di Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi. Rivolgendosi ai naufraghi al termine di una prova ricompensa, la conduttrice si lascia scappare dalla bocca l’esistenza di Parasite Island, l’isola misteriosa di questa edizione. In diretta la Blasi si tappa la bocca interrompendo la frase a metà, ma è probabile che i naufraghi abbiano sentito tutto.

Il mistero su Parasite Island

A L’Isola dei Famosi accade quello che non sarebbe mai dovuto accadere. Sin dalla prima puntata, infatti, Ilary Blasi ha rivelato la presenza di un’isola misteriosa di cui i naufraghi non sono a conoscenza.

Si tratta di Parasite Island, isola utilizzata per un esperimento antropologico su cui soggiornano gli ‘anti-naufraghi’ per eccellenza. Non solo Fariba Tehrani e Ubaldo Lanza, ma anche i naufraghi che di volta in volta vengono eliminati dal programma. Per loro si tratta dunque di una seconda opportunità: restare in gioco soggiornando su Parasite Island o abbandonare definitivamente il gioco.

Il primo concorrente ad esserne venuto a conoscenza è stato ‘il Visconte’ Ferdinando Guglielmotti, eliminato la scorsa puntata. E proprio parlando di lui Ilary Blasi si lascia andare ad una gaffe clamorosa che rischia di compromettere l’esistenza di Parasite Island, sconosciuta ai naufraghi.

Gaffe inattesa, Ilary Blasi si tappa la bocca

Al termine di una prova ricompensa, Ilary Blasi si rivolge a Brando Giorgi che, dal gruppo dei ‘Rafinados’ è passato nei ‘Buriños’. Per commentare tale colpo di scena, la conduttrice mette in scena una similitudine che di fatto mette i naufraghi a conoscenza di un nuovo posto a loro ignoto. “La tua vita tra i Rafinados è stata breve, breve come l’avventura di Ferdinando a Parasi…“. La conduttrice non conclude il nome di ‘Parasite Island’ bloccandosi all’istante e tappandosi la bocca con le mani.

Il danno però sembra ormai fatto. I naufraghi probabilmente non hanno sentito per intero il nome dell’isola misteriosa, ma sono venuti comunque a conoscenza dell’esistenza di un posto nuovo. E, soprattutto, della seconda possibilità che verrebbe offerta ai concorrenti che, di volta in volta, vengono eliminati al televoto.

