Isola dei Famosi anticipazioni della puntata di questa sera: cosa accadrà nella terza puntata dell'Isola

Sarà anche questa sera una puntata ricca di colpi di scena in quel dell’Isola dei Famosi. Tutto pronto per il terzo appuntamento di questa sera, capitanato dalla squadra di Ilary Blasi che al suo fianco ha Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi in veste di opinionisti.

Ma c’è di più: tampone negativo infatti per l’amata Elettra Lamborghini che finalmente potrà prendere parte allo show a cui aveva dovuto rinunciare per colpa del Covid.

Isola dei Famosi anticipazioni della terza puntata

Anche questa sera sarà una serata bollente in quel dell’Isola dei Famosi di cui sono già state rese note numerose anticipazioni di quello che vedremo.

Si parte anzitutto dalla figura dell’opinionista Elettra Lamborghini che ancora non è chiaro però come verrà inserita nello show a cui aveva inizialmente rinunciato a causa del Covid. Andrà poi in onda, come di consueto, la bagarre tra le due fazioni che si stanno affrontando in quel delle Honduras: Burinos e Rafinados che nel mentre stanno iniziando via via ad avere sempre più confidenza con le dinamiche da naufraghi.

Doppia sfida: immunità tra donne e ricompensa

Le due fazioni verranno nuovamente messe alla prova e dovranno conquistarsi con delle prove tanto la ricompensa quanto l’immunità.

Come da anticipazioni però, pare che in palio questa sera ci sarà una ricompensa molto particolare che farà gola ai naufraghi tanto da poter alterare gli equilibri all’interno delle due squadra che potrebbero essere, da questa sera, capovolte. Diversa invece l’immunità che vede fin dal principio esclusi gli uomini lasciando invece campo d’azione alle naufraghe che se la contenderanno.

Il verdetto: chi esce tra Akash e Angela Melillo

Come già risaputo, continua invece “a due” la sfida tra Fariba e Ubaldo a Parasite Island dal momento che il Visconte Guglielmotti ha gettato la spugna abbandonando il gioco.

Sempre questa sera arriverà poi il verdetto che sentenzierà il prossimo naufrago destinato ad abbandonare le Honduras e la sfida è aperta tra Akash Kumar e Angela Melillo.