Aria di maretta nella coppia formata da Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi? Queste sono state le voci che hanno agitato i fan della coppia, riversatisi in Rete e su Twitter per rilanciare i rumor di una crisi tra i due. A intervenire sulla vicenda, come era spesso accaduto anche durante la partecipazione di Stefania Orlando al GF Vip, ci ha pensato direttamente Simone Gianlorenzi. Il suo tweet fa chiarezza sulle voci della crisi.

Stefania Orlando e Simone: voci di crisi nella coppia

Tutto risale a qualche giorno fa, quando attorno a Simone Gianlorenzi sono iniziate a nascere alcune voci. Sembra infatti che il musicista avesse disattivato il suo profilo Twitter, e che alla base della scelta potesse esserci stata una battuta e le conseguenti polemiche che l’uomo ha fatto riguardo Dayane Mello.

Scherzando sulle sue origini e sulla variante Covid, aveva detto: “Oh, dal Brasile solo brutte notizie“.

La sua sparizione da Twitter sembra però è coincisa con l’inizio di un sospetto: che tra Stefania Orlando e il marito ci fosse aria di crisi. Le voci vogliono l’ex viperetta della Casa andata via di casa. Un fulmine a ciel sereno, visto l’amore che i due si sono professati nel corso degli ultimi mesi.

Stefania Orlando, il marito Simone fa chiarezza su Twitter

A spegnere tutto è intervenuto ora Simone Gianlorenzi, che dopo aver riattivato l’account Twitter ha messo in chiaro come stiano le cose con Stefania Orlando. Dopo aver risolto alcuni problemi legati ad account bloccati – “Se non so usare bene i social forse è perché mi impegno di più a cercare di comportarmi bene nella vita reale” ha detto – è arrivato il tweet sulla moglie.

“Vorrei rassicurarvi sul fatto che la Queen non è mai scappata di casa, non abbiamo mai litigato, stiamo insieme e in questo esatto momento stiamo lavorando al brano che, spero, rallegrerà e alleggerirà la vostra estate!

Are you ready” ha scritto Gianlorenzi. Allarme rientrato, i fan della coppia possono stare sereni e, anzi, spostare la propria attenzione sul progetto in corso tra Simone e Stefania Orlando.

Vorrei rassicurarvi sul fatto che la Queen non è mai scappata di casa, non abbiamo mai litigato, stiamo insieme e in questo esatto momento stiamo lavorando al brano che, spero, rallegrerà e alleggerirà la vostra estate! Are you ready?!?☺️❤️@stefyorlando #babilonia2lavendetta pic.twitter.com/Xp9T4gBI2o — Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) March 22, 2021

