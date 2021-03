Se ne va un altro personaggio chiave dell’ultimo periodo di incontri e battibecchi a Uomini e Donne: secondo le anticipazioni condivise da diverse fonti di gossip, vedremo molto presto l’addio al programma di Gero Natale.Il tronista 36enne originario di Agrigento avrebbe infatti abbandonato la speranza che la sua anima gemella sia una delle protagoniste del dating show di Maria De Filippi: ciò, unito al fatto che il siciliano starebbe vivendo un momento di difficoltà dovuto alla sua inattività (Natale è un bartender, professione che durante la pandemia è stata fortemente bistrattata dagli eventi) e a tutto ciò che anche psicologicamente ciò comporta.

Uomini e Donne anticipazioni: Gero Natale e Samantha Curcio

Sembrava che per Calogero -detto Nero- Natale le cose stessero cambiando in meglio: dopo aver mostrato interesse per diverse ragazze -tra queste Brunilde, Habibi, Denise, Cristina ed altre- il suo interesse sembrava essersi focalizzato su Samantha Curcio, la corteggiatrice curvy del trono over. I due avevano cominciato a uscire, e pareva che le cose in esterna fossero andate molto bene, come entrambi avevano confermato. Proprio lui, a quanto pare, avrebbe detto basta: “Mi dispiace perché non mi sento pronto per affrontare questo percorso (…) Devo focalizzarmi su me stesso altrimenti combinerei solo casini.

Dovete perdonarmi”, come riportato da Il Sussidiario. Samantha Curcio a quanto pare, ha reagito con classe: “Non devi dispiacerti perché sono contenta di aver fatto l’esterna”.

Samantha Curcio replica a Gero: “Avrei preferito parlarne in esterna”

Allo stesso tempo, però, la tronista ha voluto spiegare che avrebbe preferito sapere delle intenzioni di Gero in tutt’altro modo: “Mi dispiace che tu non sia venuto in esterna a dirmi la tua decisione. Non credo che tu sia finto, ma l’altra volta hai detto delle cose diverse e avrei preferito parlarne in esterna.

È come se io dovessi dirti una cosa importante e avessi aspettato una settimana. Se fosse stato il contrario, sarei venuta in esterna a dirti che non era vero quello che hai detto nella scorsa puntata. Mi dispiace perché qui c’è la possibilità di conoscersi con un corteggiamento all’antica e c’è la possibilità di dare nuovamente fiducia ai sentimenti, quelli che io ho perso per nove anni”.

