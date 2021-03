A L’Isola dei Famosi è Vera Gemma la protagonista della puntata di questa sera. Con ironia e schiettezza, la naufraga si è lasciata andare ad alcune piccate confessioni che hanno lasciato senza parole alcuni membri del suo gruppo. A cominciare da Beppe Braida, che in diretta rivela: “Mi fa proposte erotiche che io spesso non riesco a sostenere“.

Vera Gemma e i suoi desideri… piccati

Vera Gemma si sta rivelando una naufraga indubbiamente simpatica, schietta e pronta ad esprimere la sua opinione senza troppi giri di parole. Ma tale trasparenza la palesa, eccome, anche quando ci si addentra in tematiche più piccate e inerenti alla sfera sessuale.

La naufraga de L’Isola dei Famosi, nel corso di questi giorni, ha sempre rivelato di sentire la mancanza di un approccio fisico con il fidanzato e, più in generale, con l’universo maschile.

La figlia del grande attore Giuliano Gemma, come mostra una clip mandata in onda questa sera e commentata da naufraghi e opinionisti, prova in particolare un’attrazione fisica per Akash Kumar. Ma nel suo ‘radar’ è finito anche il neo-naufrago Beppe Braida, appartenente al suo gruppo. Proprio stasera nasce un simpatico siparietto tra il comico e Vera.

Beppe Braida: “Mi fa proposte erotiche“

Al termine della clip, Vera Gemma con schiettezza ed ironia rivela: “Sono la dea delle milf, ebbene sì.

Li prendo per sfinimento, ma anche quella è una tecnica. In altri tempi giocavo sulla seduzione e basta, adesso gioco sullo sfinimento e l’istinto materno“. Interviene anche Beppe Braida, che fa una confessione spiazzante: “Gestire questa panterona non è affatto facile, mi fa proposte erotiche che io spesso non riesco a sostenere e rischio perennemente l’ictus e l’infarto su quella spiaggia“.

La rivelazione del comico ha generato risate in Palapa e anche in studio.

Successivamente Vera Gemma ci tiene a specificare: “Io sono innamorata del mio fidanzato, il mio è semplicemente un gioco da icona“.