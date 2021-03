Chiara Ferragni e Fedez, nata la figlia Vittoria: le prime parole di nonna Marina Di Guardo e di nonna Annamaria Berrinzaghi

Si allarga la famiglia di Chiara Ferragni e Fedez, all’anagrafe Federico Lucia: questa mattina è arrivata a felice notizie che riguarda la famiglia Ferragnez che oggi ha visto dare alla luce la loro piccola Vittoria, l’attesissima sorellina di Leone.

È nata Vittoria Lucia Ferragni, la figlia dei Ferragnez

Quando Chiara Ferragni si sposa o partorisce il web si immobilizza e tutta l’attenzione è su di lei: in queste ore non si parla praticamente d’altro infatti se non della piccola, fresca di parto potremmo dire, Vittoria Lucia Ferragni. La piccola sorellina di Leone è venuta alla luce dopo una lunga attesa rispetto invece a come erano andare le cose per il piccolo Leone, felicissimo dell’arrivo della sua piccola sorellina accolta fin dal principio con amore e gioia.

Il primo annuncio della coppia con una foto di Vittoria su Instagram

L’annuncio è arrivato ovviamente via Instagram, pubblicato sia sul profilo di Fedez, sia su quello di Chiara Ferragni. 23 marzo, una data diventata importante per i Ferragnez e che non è troppo lontana dalla nascita del fratellino Leone che ha festeggiato il suo compleanno giusto qualche giorno fa. Se incontenibile è la felicità della Ferragni e di Fedez, già immortalato in lacrime mentre stringe tra le sue braccia la figlia Vittoria, incontenibile è anche la felicità di tutti i parenti.

Le prime parole delle nonne Marina e Annamaria

Amici, sorelle, conoscenti: è una vera corsa al commento al di sotto il post di Chiara Ferragni, uno scatto che la ritrae dall’alto avente tra le braccia la sua piccola Vittoria appena nata. Ovviamente, tra i tantissimi che stanno facendo le proprie pubbliche congratulazioni alla coppia, ci sono anche le nonne: la mamma di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo, e la mamma di Federico Lucia, Annamaria Berrinzaghi.

Il post di Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni.

Fonte: Instagram

Le mamme, commosse, hanno voluto rendere anche loro omaggio “social” alla piccola nipotina, la sorellina di Leone: “Benvenuta, bellissima Vittoria“, scrive nonna Marina Di Guardo pubblicando lo scatto di Chiara e Vittoria. “Buongiorno Vittoria. Vi aspettiamo a casa“, scrive invece nonna Annamaria.