Il celebre programma di appuntamenti al buio condotto da Flavio Montrucchio cambia format e diventa Primo appuntamento in crociera. Secondo quanto riportato, le riprese sarebbero cominciate lunedì 22 marzo, con la partenza della nave dal porto di Civitavecchia. Il programma andrà in onda come da tradizione su Real Time.

Primo appuntamento in crociera: il format

Il programma, ispiratosi alla trasmissione inglese First Dates, prevede che due sconosciuti si diano appuntamento in un ristorante al fine di conoscersi a vicenda. Al termine dell’esperienza, le coppie si recano all’interno di un confessionale e comunicano se vorranno approfondire la conoscenza con l’altra persona oppure no.

Con l’avvento della pandemia da Coronavirus, gli autori della trasmissione hanno deciso di modificare il format.

Di fatto, riporta TvBlog, i single si incontreranno per la prima volta su una nave da crociera, ma il tutto non si limiterà ad un semplice appuntamento al buio. Bensì, le coppie avranno occasione di condividere esperienze per 7 giorni, al termine dei quali si troveranno di fronte alla fatidica scelta: continuare a frequentarsi o dirsi addio per sempre.

Quando andrà in onda Primo appuntamento in crociera

Le riprese, iniziate lunedì 22 marzo, dovrebbero durare una settimana, dando così vita a 6/8 episodi.

La nave che ospiterà la registrazione del programma sarebbe partita da Civitavecchia e, dopo il suo ritorno, dovrà passare ancora un po’ di tempo prima di vedere cosa è successo a bordo. La trasmissione andrà in onda presumibilmente tra maggio e giugno 2021, su Real Time, canale 31 del Digitale terrestre.

Primo appuntamento in crociera, conduce Flavio Montrucchio

Al timone del programma sembra essere stato confermato Flavio Montrucchio, conduttore televisivo e attore italiano. La sua carriera in tv parte con la vittoria della seconda edizione del Grande Fratello.

Da quel momento in poi, la carriera del conduttore televisivo prende letteralmente il via. Centovetrine, Donna detective, Tale e quale show, Bake Off Italia, sono solo alcuni degli innumerevoli programmi e film che hanno visto protagonista il marito di Alessia Mancini. Per Montrucchio si tratta del terzo anno di fila come conduttore del celebre programma di dating, Primo appuntamento.

