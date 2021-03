Sono 19 milioni gli italiani che seguono la radio attraverso uno schermo: TV, smartphone o pc. Con una crescita del ben 8% in più rispetto all’anno scorso. Questi i dati diffusi dal Censis pochi giorni fa.

In questo periodo storico in cui abbiamo familiarizzato maggiormente con gli schermi, causa anche il triste momento pandemico che ci obbliga al distanziamento sociale e in cui gli schermi hanno sostituito il contatto, soprattutto nella formazione e nel lavoro, ci sono realtà che hanno guardato al futuro proprio valorizzando l’uso del contatto visivo.

RTL 102.5 un esempio da seguire

RTL102.5, la radio più seguita in Italia, è anche la prima a scommettere sulla rivoluzione in simul-cast con la televisione.



Non è un progetto nato adesso quello di RTL 102.5, ma ben vent’anni fa, un esperimento riuscito, visto che la radiovisione appariva come una “cattedrale nel deserto”. Oggi, come dichiara Consob è frequentatissima.

Lorenzo Suraci, editore di RTL 102.5, commenta il successo dando spiegazioni preziose: “Non si tratta dell’avere aggiunto il video alla tradizionale voce, non è l’abbellimento del vecchio mezzo, ma la nascita di un prodotto completamente nuovo, capace di portare i contenuti, contemporaneamente, su tutte le piattaforme di trasmissione, liberando l’ascoltatore dalla dipendenza di questo o quel mezzo e mettendolo in grado di seguire in ogni condizione e luogo”.

Radio Freccia e Radio Zeta sono state le prime a nascere in casa RTL. Ma oggi il progetto diventa sempre più importante occupandosi anche di nuove opportunità lavorative per i giovani.

RTL 102.5 musica e opportunità lavorative per i giovani

Federica Gentile, infatti, oltre ad essere la direttrice di Radio Zeta, si occupa anche della formazione degli speaker emergenti e coordina il “Digital space di RTL102.5“, pacchetto delle nuove radio digitali, visibili in radiovisione o tramite DAB, l’App di RTL102.5, in streaming e anche su SKY:

Best

News

Doc

Romeo&Juliet

Napulè

Guardia costiera

Ed è proprio la nuova nata RTL102.5 News a spopolare ovunque con le sue notizie, talk, approfondimenti e, ovviamente, tanta musica.