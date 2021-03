Selvaggia Roma sbarca all'Isola dei Famosi? L'indiscrezione sul futuro dell'x vippona

Pare che il destino de L’Isola dei Famosi si destinato a incrociarsi in maniera segnante e indelebile con quello del Grande Fratello Vip. L’impressione, alla luce delle indiscrezioni, è che i due reality viaggino su binari paralleli: dapprima l’approdo di Tommaso Zorzi, vincitore dell’ultima edizione, in quel de L’Isola dei Famosi nella veste di opinionista; poi la stessa Ilary Blasi che ne ha ereditato il timone dopo aver militato in quel del Grande Fratello; e ancora la naufraga Fariba, mamma di Giulia Salemi a sua volta ex vippona dell’ultima edizione e ora una nuova personalità destinata a coniugare entrambi i reality show.

Il filo rosso che unisce L’Isola dei Famosi al Grande Fratello Vip

Così si vocifera in maniera insistente sul web e non solo: un’altra ex concorrente del Grande Fratello Vip è destinata ad approdare in quel delle Honduras? Le voci circolano veloci e non arrivano conferme ma nemmeno smentite. Pari infatti che ci sia voglia di “scombussolare” gli equilibri in quel delle Honduras per rendere ancor più vivace e piccante la convivenza dei naufraghi sull’Isola.

Selvaggia Roma naufraga alle Honduras?

Della puntata di ieri una delle ultime novità in questi termini con il “ribaltone” che ha riguardato le due fazioni di naufraghi: Burinos e Rafinados.

Cambio squadra infatti per due naufraghi, nello specifico Daniela Martani e Brando Giorgi, che hanno cambiato la propria casacca andando così a smuovere un pochino i primi equilibri che si erano formati da una parte e dall’altra. Ma come dicevamo, gli autori potrebbero aggiungerci ora ancora un po’ di pepe facendo naufragare una nuova personalità ripescata direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip: si tratterebbe di fatto di Selvaggia Roma, l’ex Temptation Island. L’ex vippona potrebbe infatti volare alle Honduras ma da parte sua al momento non è arrivata ancora alcuna conferma.