Una delle persone più in vista, televisivamente parlando, in questo momento è proprio Tommaso Zorzi: sulla cresta dell’onda, il fresco vincitore del Grande Fratello Vip si può dire non abbia avuto nemmeno il tempo di realizzare la vittoria e di godersi un po’ di vita lontano dalle telecamere che già ha dovuto cimentarsi nei divertiti e divertenti panni di opinionista, fortemente voluto da Ilary Blasi in quel de L’Isola dei Famosi.

Alla luce dell’enorme successo e del periodo più che florido che sta vivendo sulla sua pelle, Tommaso Zorzi fa un bilancio e svela il suo più bambinesco sogno.

Tommaso Zorzi e il successo all’Isola dei Famosi dopo il Grande Fratello Vip

C’è un motivo se la psicologa del Grande Fratello Vip, prima di lasciarlo in balìa del calore e dell’affetto che lo stava attendendo fuori dalla porta rossa ormai da mesi, aveva voluto metterlo in guardia: “Adesso tieni le bocce ferme“.

“Intendeva dire ‘Scegli bene’. In tv bisogna valutare le proposte, seguire una strategia“, sono le parole rilasciate in una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni proprio da Tommaso Zorzi che ha voluto raccontarsi ora, tra la riconquista della quotidianità e il successo mediatico.

Tommaso Zorzi e il sogno di diventare veterinario

“Quando al successo, io tengo i piedi per terra e non mi pavoneggio, vivo con responsabilità questo mio primo ruolo istituzionale in uno show di prima serata Mediaset“, racconta Zorzi incalzato a discorrere su come si sente oggi, nel pieno boom di quella che sembra essere la sua carriera televisiva.

E anche se ora, vincitore del Grande Fratello Vip e opinionista de L’Isola dei Famosi, la sua carriera sembra ormai segnata in maniera vivida e indelebile, in passato Zorzi ha sognato di fare ben altro dall’essere uno showman. Pur covando da sempre il sogno del piccolo schermo, confessa Zorzi: “C’è stata una breve parentesi in cui volevo diventare veterinario“.

Opinionista all’Isola, Zorzi su Blasi e Zanicchi: “La amo“

Tirando le somme sull’attuale Isola dei Famosi che lo riguarda in prima persona al fianco di Iva Zanicchi, Ilary Blasi e Elettra Lamborghini, così Zorzi si è espresso sul cast dei naufraghi: “Credo che ci sarà tante soddisfazioni a livello di dinamiche“. Quanto ai suoi compagni di viaggio, Tommaso ha le idee chiare su tutti a partire da Ilary Blasi: “Magistrale. Il programma è in diretta e ci sono mille variabili, ma lei è fantastica a riempire i momenti vuoti“.

“La amo – sono invece le parole spese per la Zanicchi – Sono diventato il suo ‘social media mananager’: le insegnerà a creare più ‘stories’ su Instagram“. Soddisfatto del suo ruolo di opinionista, pur essendo alle prime armi, Zorzi vanta tra i primi suoi fan proprio la sua sua famiglia: “I miei genitori si fidano di me e hanno capito che questa era la mia strada. Sono sempre stato uno che si mette in mostra davanti all’obiettivo. La componente di narcisismo ed egocentrismo è naturale in chi lavora in tv“.

La vita privata e l’amore di Zorzi: “Sono un papà single“

Entrando del merito della sfera privata, dopo essersi definito un papà single di Gilda, la bassottina di 4 anni, Tommaso Zorzi svela di essere al contempo occupato nella scrittura di quello che sarà il suo nuovo libro.

Quando invece ad amore e amicizia nella sua vita: “L’amicizia è fondamentale. Ora tutti mi dicono: ‘Sei stupendo, sei splendido’. Ci vuole qualcuno di cui ti puoi fidare. E io mi fido di Aurora“, in riferimento alla Ramazzotti.