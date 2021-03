Maurizio Costanzo Show, via alla 39esima edizione: quando inizia, a che ora va in onda e gli ospiti del talk di Maurizio Costanzo

Tutto è pronto per il grande ritorno, ciclico, di Maurizio Costanzo in seconda serata su Canale 5 con il suo classico programma, il talk show più longevo della storia della televisione italiana, il Maurizio Costanzo Show.

Questa sera in seconda serata la prima puntata dello show che parte immediatamente con i riflettori puntati su grandi volti della politica e dello spettacolo: è attesa per Tommaso Zorzi, Giorgia Meloni, Maria Teresa Ruta e altri grandi cognomi.

Maurizio Costanzo show, stasera la prima puntata della 39esima edizione: a che ora inizia?

Squadra che vince non si cambia e anche quest’anno Maurizio Costanzo ha voluto mantener fede al “copione” del suo celebre talk show, in assoluto il più longevo della televisione andato in onda per la prima volta nel lontano 1982.

Si parte questa sera con la prima puntata del Maurizio Costanzo Show, 24 marzo, che andrà in onda canonicamente in seconda serata su Canale 5 alle ore 23:20. Oltre un’ora e mezza di intrattenimento con tanti ospiti che sfileranno uno dopo l’altro sul palco del Maurizio Costanzo Show che terminerà indicativamente intorno all’1:30.

Maurizio Costanzo Show, gli ospiti della prima puntata: le anticipazioni

Per la 39esima volta Maurizio Costanzo, 83 anni da compiere, si troverà al centro dello show in prima serata al quale prenderanno parte fin da stasera, prima puntata del talk, ospiti di grande fama estrapolati da diversi contesti.

Si parlerà infatti di politica con la presenza di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, che verrà intervistata da Maurizio Costanzo singolarmente, una formula alternativa al dialogo che avrà poi spazio nella seconda parte della puntata quando tanti ospiti si troveranno seduti in studio contemporaneamente.

Da Tommaso Zorzi a Maria Teresa Ruta: tutti gli ospiti di questa sera

Chiamati poi a prendere parte all’uno contro tutti Federico Monga, il direttore del quotidiano Il Mattino, e ancora, sempre nell’ambito del giornalismo italiano e dell’editoria: Giampiero Mughini, Francesco Borgonovo e Claudia Fusani.

Non mancheranno poi di certo volti noti del mondo dello spettacolo ove si spazia dalla televisione alla musica per arrivare al cinema: ospiti questa sera di Maurizio Costanzo saranno il vincitore del Grande Fratello Vip e opinionista dell’Isola dei Famosi Tommaso Zorzi, il soprano Katia Ricciarelli, Ornella Muti, Maria Teresa Ruta, Rosalinda Cannavò, Marisela Federici ed Eva Grimaldi.

L’omaggio a Raoul Casadei, il “Re del Liscio”

Ci sarà poi, a parte, un omaggio che Maurizio Costanzo ha deciso di rendere al “Re del Liscio”, Raoul Casadei, scomparso al Bufalini di Cesena dove era stato ricoverato per Covid.