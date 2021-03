Si arricchisce il cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Nella puntata di questa sera sbarca in Honduras Andrea Cerioli, giovane influencer ed ex tronista di Uomini e donne. Il suo ingresso in scena è decisivo: il ragazzo si aggiunge infatti al gruppo, tra ‘Buriños’ e ‘Rafinados’, vincitore della prima prova di puntata.

Andrea Cerioli è un nuovo naufrago

Andrea Cerioli è ufficialmente un nuovo naufrago dell’edizione de L’Isola dei Famosi che ha preso il via la scorsa settimana. Il giovane modello e popolarissimo influencer, Cerioli è divenuto conosciuto ai più per la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi Uomini e donne, in qualità di tronista.

Amatissimo dai più giovani, il ragazzo ha modo di farsi conoscere al grande pubblico in questa nuova avventura televisiva, nella natura più selvaggia. Nella puntata di questa sera approda in Honduras in veste di ‘ricompensa’ speciale per la squadra, tra i ‘Buriños’ e i ‘Rafinados’ che vince la prima sfida di puntata.

In spiaggia, questa volta, i due gruppi sono chiamati a sottoporsi ad una delle prove cult del reality: la sfida in apnea. A sottoporsi al duello sono i volti femminili, gli stessi che si sono messi alla prova nella scorsa puntata: Elisa Isoardi contro Valentina Persia da una parte, Myrea Stabile contro Francesca Lodo dall’altra.

“Sono contento di essere qui“

La doppia sfida in acqua viene vinta dalle donne del gruppo dei ‘Buriños’, Valentina e Francesca. Per loro, così come per gli altri membri del loro gruppo, è in arrivo la ‘ricompensa’ direttamente dal mare e seduto su una barca. Andrea Cerioli fa così il suo ingresso in scena, sbarcando a riva e salutando i naufraghi e i presenti in studio.

“Ho portato una rete, che immagino sia più utile rispetto a un mazzo di fiori“, afferma mostrando una rete, preziosissimo dono per i ‘Buriños’, e un mazzo di fiori per le donne del gruppo.

Successivamente manifesta tutta la sua gioia per essere un nuovo naufrago e per potersi mettere in gioco in un’esperienza televisiva quanto mai adrenalinica: “Sono contento di essere qui e di vedervi“.

