Con oltre un milione e mezzo di followers su Instagram, Andrea Cerioli è una delle personalità televisive con più seguito sui social. Ma quali sono stati i fattori determinanti per la sua scalata verso il successo?

Andrea Cerioli: la vita prima della televisione

Andrea Cerioli nasce il 22 maggio 1989 sotto il segno dei Gemelli a San Lazzaro di Savena, piccolo paese in provincia di Bologna. Vive una vita molto serena con i suoi genitori Luana e Tullio e con la sorella Giada.

Subito dopo il diploma ha intrapreso la carriera di agente di commercio, ma per trovare la sua indipendenza ha sempre lavorato, svolgendo mansioni come il barista ed il bagnino.

Una delle sue più grandi passioni era (ed è tutt’ora) la fotografia, ed uno dei suoi sogni era proprio quello di diventare un fotografo ed aprire un’attività indipendente. Tuttavia Andrea trova la sua vera identità in un altro ambito, cioè nel mondo dello spettacolo.

Andrea Cerioli: la carriera in tv

Andrea Cerioli appare per la prima volta a Uomini e Donne come corteggiatore di Ramona Amodeo, ma viene eliminato nelle prime puntate. Nel 2014 prende parte alla quattordicesima edizione del Grande Fratello. Quell’anno però porta con sé un evento che segnerà per sempre Andrea: la morte della madre.

Partecipa poi a Uomini e Donne come tronista, ma il suo temperamento ed il recente lutto lo portano a concludere il programma da single.

Nel 2018 svolge il ruolo di tentatore nel reality show Temptation Island.

Ritorna di nuovo nel 2018 sul trono di Uomini e Donne, ma questa volta si innamora subito di una sua corteggiatrice: Arianna Cirrincione. Con molta risolutezza, Andrea la sceglie dopo soli tre mesi dall’inizio del programma.

Ora è il nuovo naufrago dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi.

Andrea Cerioli: fidanzata e vita sentimentale

Prima di conoscere Arianna, Andrea ha avuto una storia con Valentina Rapisarda, conosciuta durante la sua prima prima esperienza da tronista.

La loro storia è durata 2 anni, ma a quanto pare non è finita nel migliore dei modi. Ha anche avuto una breve storia con Zoe Cristofoli, l’attuale compagna di Theo Hernandez. Ora Andrea conduce una vita felice accanto alla sua Arianna.