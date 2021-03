Il 25 marzo 2021 ricorre la seconda edizione del Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. Il sommo poeta, padre della lingua italiana, morto in esilio a Ravenna nel 1321.

In occasione del Dantedì e dei 700 anni della morte, sono tagli eventi organizzati per ricordare Dante e la sua opera magna, la Divina Commedia.

Dante e la Divina Commedia:

La Commedia è un poema allegorico-didascalico scritto in terzine incatenate di endecasibille, conosciute anche come terzine dantesche. La prima stesura, quella originale, non è mai stata reperita in quanto, scritta prima dell’invenzione della stampa, fu copiata a mano e diffusa in tutta Europa.

Originariamente era intitolata Comedia, diventerà Divina Commedia grazie ad un’espressione del Boccaccio, il quale appunto la definì Divina. La Commedia è il racconto del viaggio nell’aldilà fatto da Dante, iniziato il 25 marzo. L’autore è disceso negli inferi dove, guidato da Virgilio ha fatto un lungo percorso attraverso l’Inferno e il Purgatorio, infine, al momento dell’entrata in Paradiso, Dante sarà accompagnato da Beatrice.

La Divina Commedia: le citazioni più famose