Si scaldano gli animi a L’Isola dei Famosi e, nella diretta di questa sera, esplode la lite tra Gilles Rocca e Daniela Martani. La naufraga accusa di violenza verbale, il quale reagisce con veemenza generando tensione in Palapa. Dallo studio si eleva la voce dell’opinionista Elettra Lamborghini, che accusa l’attore di cafonaggine.

Tensione tra Daniela Martani e Gilles Rocca

Non si è ancora esaurito il dibattito sul passaggio di Daniela Martani dal gruppo dei ‘Buriños’ a quello dei ‘Rafinados’. A L’Isola dei Famosi l’ex gieffina, nella scorsa puntata, è stata di fatto ‘sacrificata’ dal suo gruppo attraverso un meccanismo di scelte ed è passata nei ‘Rafinados’.

Il suo passaggio ha avuto il sapore della liberazione per lei, che ha rivelato di non essersi mai realmente integrata nei ‘Buriños’.

Nella puntata di questa sera, però, qualche conto sembra essere rimasto in sospeso. Una clip mostra il clima di serenità vissuto dalla Martani nel suo nuovo gruppo, ma anche le parole non poco lusinghiere nei confronti degli ex compagni di squadra. Al termine di un breve dibattito sulla spinosa questione e una volta chiuso il collegamento, si consuma una lite tra Daniela Martani e Gilles Rocca. Ilary Blasi affronta così quanto accaduto rivolgendosi ai diretti interessati.

“Ha un’aggressività che mi ferisce“

Daniela Martani, rivolgendosi a Gilles, spiega: “È un ragazzo generoso, propositivo, che apprezzo per alcuni lati, ma ha questa sua aggressività che a me ferisce particolarmente perché l’ho vissuta in famiglia e preferisco che mi si parli in altro modo“. E, al termine dell’intervento, scoppia in lacrime. “Se ti ho ferita ti chiedo scusa – rivela Gilles – mi spiace vedere una donna piangere, la mia aggressività è nel non voler parlare quando le cose sono in una maniera diversa“.

E poi aggiunge, spiegando il motivo per il quale si sia presa ed abbia manifestato atteggiamenti di presunta aggressività nei confronti della naufraga: “Mi ha molto ferito quando mi ha detto che ho fatto il bullo, perché combatto contro femminicidio, bullismo e tanti altri temi.

Quindi che io faccio violenza verbale, non è così“.

Elettra Lamborghini accusa Gilles di cafonaggine

Ma dallo studio si eleva la voce di Elettra Lamborghini, che ha seguito attentamente la dinamica. Durante quella discussione, infatti, è intervenuta anche la giovane Miryea Stabile che avrebbe preso le difese della Martani sua compagna di squadra.

Gilles Rocca però l’avrebbe taciuta bruscamente, atteggiamento che non è andato giù alla ‘twerking queen’ e opininonista del reality: “E poi dici che non sei aggressivo Gilles scusa? Ma che maniere sono? Ma sei un cafone“.

“Ma chi è che parla?“, chiede Gilles imbarazzato, prima di rivolgersi direttamente alla Lamborghini: “Elettra, quando c’è un confronto tra due persone, basta chiarire tra queste due persone“. Ma l’opinionista non fa retromarcia e, anzi, contrattacca: “Certo, però è accaduto proprio nel momento in cui hai risposto in maniera brutta e mi hai fatto cascare le ba**e.

Non è stato carino, scusami“.

