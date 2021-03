Dalle origini umili, Gracia De Torres ha affascinato il pubblico con i suoi penetranti occhi verdi e un corpo mozzafiato. Sensuale e bellissima, Gracia De Torres approda in televisione partecipando all’Isola dei famosi e a Ciao Darwin come valletta.

Su Instagram ama condividere momenti della sua quotidianità mostrandosi spontanea ed autentica.

Grazia De Torres: biografia, età, altezza e l’infortunio

Gracia Marina De Torres Vargas (il suo nome completo) è nata ad Almeria, una città dell’Andalusia, il 18 dicembre 1987 sotto il segno del Sagittario. Gracia è cresciuta in una famiglia umile e affettuosa dove domina una vena artistica: il padre e il fratello sono cantanti per hobby e la sorella ha studiato arte.

Lei stessa ha una laurea in Interior Design. Gracia De Torres ha anche una passione per lo sport: da giovanissima gioca a pallavolo e fa anche parte della selezione dell’Andalusia. Un infortunio al crociato, però, mette fine presto alla sua carriera sportiva. Alta 1,73 m e dalla bellezza mozzafiato, Gracia De Torres decide di ripiegare nella vita su un’altra sua grande passione: la moda e la carriera da modella.

Carriera da modella e nel mondo dello spettacolo

Dopo l’obbligata rinuncia alla carriera nella pallavolo, Gracia De Torres inizia a lavorare nel mondo della moda.

Nel 2007 partecipa al programma televisivo Supermodelo, versione spagnola dell’americano America’s next top model. Lo show le procura la visibilità giusta per far decollare la sua carriera da modella e inizia a viaggiare in tutto il mondo: Parigi, Miami e Dubai sono solo alcune delle mete che accolgono l’affascinante Gracia De Torres.

La sua meta definitiva, dove si trasferisce, è però l’Italia. Qui, nel 2016 partecipa al reality di sopravvivenza l’Isola dei Famosi, aggiudicandosi il quinto posto. Nel 2019 diventa valletta per il programma condotto da Paolo Bonolis, Ciao Darwin 8.

Vita privata, matrimonio segreto e disturbi alimentari

L’Italia non le porta solo il successo ma anche l’amore. Insieme da 8 anni, Gracia De Torres e Daniele Sandri sembrano innamorati come il primo giorno. La coppia si è sposata in segreto il 2 agosto 2018, rivelandolo ai fan solo a matrimonio avvenuto. Gracia posta sui social molte foto con il marito, mostrando un amore complice e saldo.

Daniele Sandri è un giocatore di basket professionista. Cresciuto nella nelle giovanili di Treviso, Sandri approda in Serie A a soli 16 anni e oggi gioca nel Napoli Basket.

Durante l’avventura in Honduras, ricorderanno in molti come Gracia De Torres avesse iniziato a dimagrire drasticamente, arrivando a pesare poco più di 40 kg. La modella spagnola ha dovuto affrontare difficili disturbi alimentari che hanno messo anche in pericolo la sua salute. Per fortuna adesso Gracia De Torres i problemi se li è lasciati alle spalle e si mostra in perfetta forma.

Instagram tra viaggi e il suo chiuahua

Su Instagram Gracia De Torres conta 482 mila follower che la seguono nella sua quotidianità. La modella ama condividere la sua routine, i momenti di lavoro e quelli casalinghi con il marito.

Sul suo profilo racconta le passioni per l’arte, per i viaggi, per le candele che lei stessa realizza e per i suoi adorati Chiuahua.

Gracia è vegetariana e posta anche molte ricette alternative e di piatti fit che compongono la sua dieta. La passione per lo sport non l’ha mai abbandonata: pubblica infatti molti video dei suoi allenamenti casalinghi e alcune sessioni di stretching. Ecco il segreto delle sue curve da sogno: allenamento costante e alimentazione sana.