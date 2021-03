La Regina Elisabetta ha dato il suo caloroso benvenuto ad un nuovo nipotino. Si tratta del terzo figlio della coppia composta da Zara e Mike Tindall; la nipote preferita di sua maestà e campionessa di equitazione è già mamma di due bambine.

È nato il terzo figlio di Zara Tindall

Il piccolo era atteso, ma la sua nascita ha dei retroscena singolari. A dare l’annuncio e a raccontarlo durante il suo podcast The Good, The Bad and The Rugby è stato lo stesso neo e orgoglioso papà. Zara Tindall ha partorito il suo bambino sdraiata sul pavimento del bagno, alle 18 di domenica 21 marzo.

Stando al racconto fatto da Tindall, la moglie aveva iniziato ad avere le prime contrazioni già la sera prima, ma i neo-genitori non si aspettavano un parto così veloce; si può dire che sono stati colti di sorpresa.

Come si chiama il nuovo nipote della Regina Elisabetta

Sopravvissuti al roccambolesco parto, la coppia ha poi svelato il nome del piccolo che è un dolce omaggio a nonno Filippo, da poco reduce da un lungo ricovero ospedaliero. Il nuovo arrivato si chiama Lucas Philp ed è già un super appassionato di sport, dato che il papà per prima cosa lo ha portato con sé a vedere la partita dopo aver tagliato il cordone ombelicale.

Il piccolo Lucas Philip è nato nella residenza della Principessa Anna nel Gloucesershire. Il piccolo si aggiunge alla lunga schiera di pronipoti della Regina Elisabetta, insieme alle sorelline Mia e Lena di 7 e 2 anni, alle cugine Savannah, Isla, August, figlio della principessa Eugenia e nato da poco, e poi i piccoli George, Louis, Charlotte, i figli di Harry e Meghan…

Chi sono Zara e Mark Tindall

Zara Tindall è la secondogenita della principessa Anna, classe 1981 è campionessa olimpica di equitazione. Proprio durante la partecipazione alle Olimpiadi di Rio, Zara ha smesso di usare il suo cognome, registrandosi con quello del marito.

Dal 2011 è sposata con l’ex campione di Rugby Mike Tindall e campione del mondo nel 2003 con l’Inghilterra; i due si sono conosciuti proprio in quell’occasione e annunciarono il loro fidanzamento nel 2010. La coppia che ora ha tre bellissimi bambini, in passato ha vissuto il dramma della perdita di due bimbi prima che potessero nascere.

