Tara Gabrieletto chi è: età, Cristian Gallella, Instagram e la vita dell'ex di Uomini e Donne oggi

Tra i volti che hanno colorato le varie edizioni del programma televisivo Uomini e Donne non possiamo dimenticare quello della bellissima Tara Gabrieletto. Nonostante siano passati 9 anni dalla sua partecipazione al programma condotto da Maria De Filippi, la 34enne vicentina continua a far parlare di sé.

Tara Gabrieletto oggi: cosa fa nella vita l’ex di Uomini e Donne

Tara nasce a Vicenza il 3 novembre del 1987. Dopo aver conseguito il diploma, inizia a lavorare nell’azienda di famiglia, insieme al padre Gianni e alla madre Nadia. All’età di 25 anni, un po’ per gioco e un po’ per curiosità, decide di prendere parte al programma di Canale 5 Uomini e Donne.

Presentatasi in veste di corteggiatrice nella stagione 2011-2012, Tara è stata la protagonista della scelta di Cristian Gallella, allora tronista del programma. Tra un’apparizione in tv e l’altra attualmente Tara è tornata nella sua Vicenza, dove lavora come influencer grazie anche alla fama di cui gode su Instagram.

Il matrimonio con Cristian Gallella: la proposta a Temptation Island

I due, fidanzatisi al termine della trasmissione, hanno partecipato 2 anni più tardi come coppia alla seconda edizione di Temptation Island. Nel corso del reality, Cristian ha stupito i fan chiedendo a Tara di sposarlo, facendo così pubblicamente la sua proposta di matrimonio.

Tuttavia, sebbene le nozze fossero in procinto di svolgersi, la coppia è entrata in crisi e i due si erano temporaneamente lasciati. Qualche mese più tardi sono poi tornati insieme, fissando così la data definitiva delle nozze, celebrate il 30 agosto del 2016.

Cristian Gallella e Tara Gabrieletto nel giorno del loro matrimonio. Fonte: Instagram

L’annuncio della separazione nel 2020

Nonostante la coppia abbia superato brillantemente diversi momenti di difficoltà, Cristian ha annunciato nel luglio del 2020 la fine della loro relazione.

“Sono qui a parlare a nome mio e a nome di Tara, con la quale abbiamo comunque deciso di separarci e ognuno di prendere la propria strada. Non metteremo mai in piazza i motivi che ci hanno portato a questa decisione, non vedrete mai interviste o cose inerenti al nostro rapporto. I motivi di questa separazione sono motivi che solo io e lei sappiamo”, ha commentato l’ex marito della showgirl vicentina sui social.

Tara Gabrieletto e le sue passioni

Nonostante la notorietà maturata con le sue partecipazioni televisive, Tara conduce una vita lontana dai riflettori.

Appassionata da sempre di moda, ha ideato una collezione di borse per il brand Opss e ha collaborato nella realizzazione di alcuni modelli di scarpe per Prima Base Shoes.

Tra le passioni della 34enne rientra anche quella per gli animali: possiede infatti 3 gatti e 3 cani. A tal proposito, nei giorni scorsi ha annunciato sui suoi profili social di voler avviare a Roma un’attività di toilettatura per cani e gatti.