È un fiume in piena Tommaso Zorzi che sta riversando in questi momenti su Instagram tutto il suo risentimento per numerosi commenti ricevuti ieri sera mentre andava in onda la prima puntata del Maurizio Costanzo Show in cui era ospite insieme, tra i tanti, a Giorgia Meloni. In particolare però salta all’occhio lo sfogo di Tommaso Zorzi nei confronti di una persona a lui molto nota, conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Fulvio Abbate.

Tommaso Zorzi perde la pazienza e querela Abbate, l’annuncio nelle storie di Instagram.

Tommaso Zorzi su tutte le furie querela Fulvio Abbate

Giunto presumibilmente al limite della sopportazione, il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi, ha deciso di passare alle vie legali nei confronti dell’ex coinquilino del reality, Fulvio Abbate.

La notizia è stata resa pubblica in questi momenti direttamente da Tommaso Zorzi che nel mentre sta fronteggiando un vero e proprio fiume di critiche dopo la sua ospitata di ieri sera in quel del Maurizio Costanzo Show, giunto alla sua 39esima edizione.

Il duro sfogo di Tommaso Zorzi su Instagram contro Fulvio Abbate

Così, molto spazientito e intenzionato a porre fine al flusso, Tommaso Zorzi ha deciso di scrivere a Fulvio Abbate comunicandogli le sue intenzioni, rendendole poi note tra le storie pubblicate in questo momento su Instagram: “Fulvio carissimo – scrive così Zorzi ad Abbate su Instagram in direct, la chat privata, rendendo poi tutto noto con uno screenshot pubblicato nelle stories – Sono mesi che parli di me denigrandomi, sputando merda e sfogando la tua evidente frustrazione perché probabilmente il tuo carattere spigoloso e la tua scarsa igiene personale ti portano ad essere infrequentabile per molti“, scrive Tommaso fuori di sé.

“Detto questo – annuncia il vincitore del Grande Fratello Vip e opinionista all’Isola dei Famosi – io oggi ho deciso di querelarti per porre fine alla tua diarrea verbale e scritta nei miei confronti“.