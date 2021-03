Samantha Curcio, a quanto pare, è rimasta sola. La caliente tronista curvy di Uomini e Donne ha ricevuto più di una delusione, ultimamente, tra cui quella inflittagli dal corteggiatore Gero natale che dopo essere uscito con lei ha deciso di abbandonare il programma.

Samantha Curcio è seduta sul trono del programma da appena un mese, eppure sembra che per lei siano già emerse tantissime difficoltà. Nessuno di coloro per i quali sembra aver avuto interesse -e che si sono dichiarati interessati a lei- si è dimostrato il principe azzurro, ma nemmeno uno dei suoi scudieri. Poche le esterne vissute con i corteggiatori: il rapporto più intenso rimarrebbe quello con Gero Natale, che però dopo le esterne ha deciso di abbandonare il programma, tornare alla sua vita e rassegnarsi al fatto che no, l’amore non lo avrebbe trovato in fascia pomeridiana sulle reti Mediaset.

Samantha Curcio, se ne vanno tutti i corteggiatori

L’abbandono di Gero avrebbe creato una sorta di effetto valanga con gli altri corteggiatori di Samantha: essendo che lei aveva chiarito come fosse una sua intenzione frequentare assiduamente Gero, una volta che quest’ultimo si è posto fuori dalla “competizione” loro non hanno più visto una grande autenticità nell’interesse della tronista: così, Ugo, Alessio e Roberto hanno deciso di abbandonare il programma.

La tronista, dal canto suo, non ha fatto carte false per convincerli a rimanere.

Samantha Curcio e Gero: un abbandono sofferto

Di autentico, però, qualcosa c’è stato, ovvero la delusione della Curcio al momento dell’abbandono del programma da parte di Natale. A lui, la tronista ha fatto un discorso serio ed accorato: “Mi dispiace che tu non sia venuto in esterna a dirmi la tua decisione. Non credo che tu sia finto, ma l’altra volta hai detto delle cose diverse e avrei preferito parlarne in esterna.È come se io dovessi dirti una cosa importante e avessi aspettato una settimana.

Se fosse stato il contrario, sarei venuta in esterna a dirti che non era vero quello che hai detto nella scorsa puntata. Mi dispiace perché qui c’è la possibilità di conoscersi con un corteggiamento all’antica e c’è la possibilità di dare nuovamente fiducia ai sentimenti, quelli che io ho perso per nove anni“.

