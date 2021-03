Nella serata di sabato 27 marzo andrà in onda la seconda serata del talent Amici di Maria De Filippi giunto ormai alla fase finale. La settimana scorsa due talenti hanno abbandonato la scuola, e domani sera vedremo una nuova sfida tra le 3 squadre al momento in gara. Intanto però ci sono le prime anticipazioni dallo studio.

Amici 20 anticipazioni: arriva Pippo Baudo

E ad Amici arriva anche Pippo Baudo, re della televisione, e grande scopritore di talenti. Ad annunciare la sua entrata in gioco, il talent stesso che ha messo alla prova gli allievi. “I cantanti e i ballerini si esibiscono per il Premio TIM!

Chi vincerà per la categoria ballo e chi per la categoria canto?“, si legge sul profilo ufficiale del programma. A seguito delle esibizioni, il compito a Pippo Baudo di giudicare e di scegliere quindi i vincitori: il premio in palio ammonta a 5mila euro per la categoria canto e 5mila euro per quello della categoria ballo.

Il conduttore non si sa ancora se sarà presente in studio al momento della proclamazione dei vincitori, potrebbe infatti essere invitato in collegamento digitale per il momento dell’assegnazione. Un grande momento per i ragazzi di Amici, soprattutto perché Pippo Baudo, come è ben noto, ha occhio per i talenti.

Amici 20: gli eliminati e i ragazzi ancora in gioco

La scorsa settimana hanno detto addio alla classe prima Gaia e poi Esa, ultimo eliminato della serata. In gara restano ancora moltissimi talenti, tanto che questo serale vedrà giri di eliminazioni più serrati rispetto agli scorsi anni. Al momento sono ancora presenti 15 concorrenti divisi in 3 squadre. La giuria è composta dall’ormai famosissimo ballerino e conduttore, Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e l’altro ex di Amici Stash Fiordispino.