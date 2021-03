Tiene banco a L’Isola dei Famosi la particolarissima passione di Drusilla Gucci, affascinata dalla morte e collezionista di ossa animali. Nella diretta di questa sera anche Miryea Stabile lo conferma: la naufraga fa parte del gruppo di Drusilla con la quale ha instaurato una bella amicizia e, parlando della passione della naufraga, rivela: “È inquietantissimo“.

Drusilla Gucci e la passione per le ossa

Tra i naufraghi protagonisti di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi figura anche Drusilla Gucci, giovanissimo membro dell’illustre famiglia della moda. La ragazza ha spesso mostrato un carattere a volte timido a volte forte, rimanendo spesso in silenzio ma tirando fuori gli artigli quando ne ha avvertito il bisogno.

Ma, a parte i tratti prettamente caratteristici della sua personalità, la naufraga ha fatto parecchio parlare di sé per una sua passione particolare. La giovane Gucci ha infatti rivelato di essere affascinata dalla morte e dalle ossa animali, di cui è appassionata ricercatrice e collezionista.

La puntata di questa sera si tinge di macabro quando, interpellata da Ilary Blasi sulla questione, Drusilla aggiunge ulteriori dettagli su questa particolarissima passione.

“Colleziona ossa questa ragazza“

A Playa Palapa Drusilla Gucci ha instaurato un bel rapporto di amicizia con la naufraga e compagna di gruppo Miryea Stabile.

E, con lei, ha parlato spesso di questa passione, come conferma la stessa Miryea rivolgendosi ad Ilary Blasi: “Sì mi ha parlato della passione delle ossa… ma colleziona ossa questa ragazza, è inquietantissimo“. La Gucci conferma nuovamente di essere affascinata da questo mondo, illustrandolo con dettagli a tratti inquietanti: “Le ossa sono bellissime perché è un ritorno all’essenziale, però ancora la collezione è un po’ ridotta: ho solo un cranio di gatto che ho trovato nel bosco e delle corna di capriolo.

Mi mancano uccelli e roditori, li vorrei. Mi piacciono molto“.

Per stemperare l’aura di macabro creatasi attorno a Drusilla, Ilary Blasi chiede a Vera Gemma un giudizio sulla naufraga: “Adoro, anche se lei dice che la trovo moscia, io la trovo simpaticissima. Non vuole lottare per rimanere invece deve, perché è interessante“. La conduttrice, scherzosa, le chiede: “Ma tu Vera cosa collezioni oltre agli uomini?“. Altrettanto ironica e sincera la risposta: “La risposta l’hai già data: colleziono cuori infranti“.

Approfondisci

Elettra Lamborghini a L’Isola dei Famosi, l’accusa a Gilles Rocca: “Sei un cafone”. Alta tensione in diretta

Tommaso Zorzi contro Brando Giorgi a L’Isola dei Famosi, l’opinionista attacca: “Stai seguendo le orme di Akash?”

Andrea Cerioli a L’Isola dei Famosi, l’ex tronista sbarca in Honduras: “Sono contento di essere qui”