Il tempo all’Isola dei Famosi sembra aver dato a Elisa Isoardi la possibilità di riflettere sulla sua vita e i suoi affetti. Negli ultimi giorni la conduttrice è apparsa particolarmente malinconica, così in puntata Ilary Blasi le ha domandato qualcosa circa il rapporto con sua madre. La Isoardi quindi è finita in lacrime, aprendo il cuore sui sentimenti che la legano alla donna. Un prezioso consiglio è arrivato anche da Tommaso Zorzi, che ha vissuto una situazione simile.

Elisa Isoardi in lacrime per la madre

Il preludio del messaggio lanciato da Elisa Isoardi alla madre Irma arriva da un video, mostrato anche durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi.

Qui, una riflessiva Elisa ha parlato del rapporto con la madre, di come sia stata per lo più lei a crescere la Isoardi e il fratello Domenico. Grande ammirazione per la madre, tanto da spingerla a ricordare una frase della nonna: “Prima di morire l’ultima cosa a cui una persona pensa è la mamma. E l’ultima parola che dice è mamma“. Commozione e nostalgia di casa per la Isoardi, a questo punto.

Guarda il video

Elisa Isoardi chiede scusa a mamma Irma

La questione è stata riprese poi in serata in collegamento con l’Italia e Ilary Blasi.

La conduttrice le ha domandato se abbia mai detto a sua madre le cose sentite nella clip. “Sto facendo fatica a non piangere, è tutto molto più elevato – ha risposto la naufraga – Non gli ho mai detto queste cose, forse è stato il periodo: non ci siamo proprio tanto prese e questa è la prima volta in cui faccio dei ragionamenti con me stessa, a casa la vita è veloce, qui si ha tempo per pensare“.

Il frutto di queste riflessioni sono le scuse di Elisa Isoardi verso la mamma: “Vorrei per la prima volta chiederle scusa, quando si ha ancora la fortuna di avere una mamma bisogna godersela e mai perdere nulla di ciò che sono quei momenti insieme“.

Elisa Isoardi e la mamma, il consiglio di Tommaso Zorzi

Poi, Elisa Isoardi ha aggiunto che la madre forse sarà contenta della sua scelta di partecipare all’Isola dei Famosi, ma “per i giochi si vergogna sicuramente“. La conduttrice rivela poi il suo desiderio: “Voglio fare un viaggio con lei, stare da sola con lei per un po‘”. Quindi, Elisa ha ricevuto anche il consiglio di Tommaso Zorzi: “Ho una storia molto simile alla tua, son entrato in un reality con un rapporto profondamente irrisolto. Un esperienza come questa è una manna dal cielo“.

Approfondisci