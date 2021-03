L’esperienza di Ferdinando Guglielmotti, o anche solo “il Visconte”, in quel dell’Isola dei Famosi è stata fugace ma segnante dal punto di vista della cronaca rosa. La sua brevissima permanenza alle Honduras ha infatti fatto scatenare le penne rosa che sembrano aver intinto per bene il pennino nella sua vita privata ove a far capolino c’è ora un nome di quelli importanti, quello di Barbara d’Urso.

Barbara d’Urso e Ferdinando Guglielmotti: la verità sul loro rapporto

Cosa c’è stato tra il visconte Ferdinando Guglielmotti e la conduttrice Barbara d’Urso? Questo è quello che in molti si sono chiesti e a cui tanti avevano già rinunciato di sapere dal momento che quando si entra nel vivo di un pettegolezzo riguardante la vita amorosa della conduttrice di Mediaset la fiamma del gossip brucia in fretta senza poter poi sapere, al termine, nulla di ufficiale.

Questa volta però le cose sembrano essere andate diversamente e a parlare dei suoi rapporti con Barbara d’Urso sarebbe stato proprio il visconte nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo poi ripresa da Today.it.

La confessione del Visconte dopo l’Isola dei Famosi

Secondo quanto raccontato dal visconte al settimanale, lui e Barbara d’Urso si sarebbero incontrati quando entrambi erano cuori solitari e tra i due ci sarebbe stata fin dal principio molta complicità.

“Confesso che è stato un momento bello“, avrebbe dichiarato il visconte nel corso dell’intervista. Una frequentazione giunta però poi ad un bivio: “Decidere se trasformare il nostro rapporto in una grande amore o in un rapporto di amicizia, e abbiamo scelto l’amicizia – ha raccontato Guglielmotti – Siamo due persone che in un rapporto d’amicizia sono perfette, ma che in qualsiasi altro tipo di legame probabilmente non lo sarebbero state. Non lo sapremo mai“.