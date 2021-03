Tra i volti femminili più amati dal pubblico televisivo e radiofonico italiano, rientra sicuramente quello di Francesca Fialdini. Originaria di Massa Carrara, la showgirl toscana è stata protagonista di una lunga gavetta professionale che l’ha portata alla conduzione di alcuni dei più importanti programmi televisivi nazionali.

Francesca Fialdini: la carriera

Francesca nasce a Massa l’11 ottobre del 1979. Dopo il conseguimento della laurea triennale in Scienze della comunicazione presso la Sapienza di Roma, Fialdini esordisce nell’universo radiofonico con Radio Vaticana. Inizia come collaboratrice per la redazione esteri, ma ben presto dà prova del suo straordinario talento, divenendo la conduttrice del notiziario.

Un anno più tardi, approda in Rai dove le viene affidato il ruolo di inviata e conduttrice del notiziario all’interno del programma A sua immagine. Contemporaneamente, a partire dal 2008, conduce Videozine, rubrica dedicata al cinema e alle serie tv.

Francesca Fialdini: la consacrazione con Unomattina

Queste prime esperienze nel mondo dell’intrattenimento misero in risalto la versatilità della conduttrice toscana, sempre capace di adattarsi con facilità al format assegnatole.

Questa caratteristica le permette di prendere parte a diversi programmi televisivi e radiofonici nazionali. Cultbook, Un’estate fa, Fictionmania e Moviextra, sono solo alcune delle trasmissioni che l’hanno vista protagonista. Tuttavia, la consacrazione definitiva arriva solo nel 2014 con il programma Unomattina, che condurrà al fianco di Franco Di Mare. Attualmente Francesca è la presentatrice del Talk Show Da noi… a ruota libera, e de La scatola dei sogni, un nuovo programma che andrà in onda in prima serata a partire dal 5 aprile.

Francesca Fialdini: amore e vita privata

Della vita privata di Francesca Fialdini si sa poco, lei stessa afferma di alimentare “il mistero” con la riservatezza: “È un fatto perlopiù caratteriale, non mi è mai piaciuto il chiacchiericcio sulle persone.

Vengo da una piccola città, dove tutti sanno qualcosa degli altri, e a me questa cosa da cortile non è mai piaciuta. Rifiutavo questo atteggiamento nei confronti degli altri e non lo volevo per me stessa”, ha commentato recentemente la conduttrice toscana a Oggi è un altro. Per quanto riguarda la sfera privata, nel 2017 ha dichiarato al settimanale Confidenze di avere un compagno: “Sono legata a un uomo da quattro anni, però non so dire se sono fidanzata.

Lui mi dà serenità perché sa rispettare i miei tempi, non ha pretese, mi accetta come sono, con tutti i miei dubbi, i miei grovigli e la mia fatica a fare un passo in più”, ha concluso.

Francesca Fialdini e quelle foto con Pif

Ad un anno di distanza dalle dichiarazioni circa la sua situazione sentimentale, la showgirl toscana è stata paparazzata in compagnia dell’ex iena Pif. Le fotografie hanno scatenato la curiosità del pubblico, convinto che tra i due fosse iniziata una storia d’amore, smentita.

Nel 2019 è tornata a parlare di una relazione: “Lui vive lontano e non appartiene né al mondo dello spettacolo, in senso stretto, né a quello dell’informazione”, ha dichiarato Francesca negli studi di Vieni da Me.

