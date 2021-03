Gilles Rocca si è già confermato come uno dei concorrenti più chiacchierato de L’Isola dei Famosi 2021: ha già avuto diversi battibecchi -sia con i concorrenti che con gli opinionisti dei reality- e si è distinto per un caratterizzo tutto pepe. Una strana dinamica creatasi in Honduras avrebbe però generato vari sospetti tra gli opinionisti e coloro che, sui socia, stanno assiduamente seguendo il programma. Diverse fonti riportano ad esempio l’ipotesi tirata in ballo dall’influencer Deianira Marzano, che sospetta che dietro al comportamento bislacco di Gilles Rocca ed un’altra concorrente, ci sia una vera e propria strategia.

Isola dei Famosi, la “mancata” nomination di Gilles

Tra le persone che sembrava non avessero assolutamente legato con Gilles Rocca c’era anche l’influencer Miryea Stabile. Nata con il programma La Pupa e il Secchione, la Stabile era approdata sull’Isola con tutti gli altri, e una volta trovatasi sulla spiaggia, ha avuto diversi momenti di scontro con Rocca ed aveva poi esternato un qual certo disappunto per il compagno di viaggio in Honduras. La sorpresa era arrivata al momento delle nomination: Miryea Stabile aveva, apparentemente, messo da parte qualsiasi risentimento e non ha voluto nominare Gilles.

Il perché è stato ipotizzato dalla Marzano, che crede che la mancanza di nomination sia dovuta ad accordi pregressi dovuti al fatto che entrambi sono collegati alla medesima agenzia stampa e sponsor: la New Gig Promotion, rampante agenzia milanese.

Le parole della Marzano sono riportate su diverse testate, e sono state pronunciate su Instagram: “Sapete perché Miryea non ha votato Gilles? Perché mi sa, e mi sa molto bene, che provengono dalla stessa agenzia (…) solo che uno dei due l’ha levata ‘giustamente’ dalle info sui social”. Quest’ultimo fatto non è in realtà del tutto vero: sia sul profilo di Gilles Rocca che su quello di Miryea al momento appaiono due indirizzi mail con dominio della Gig Promotion.

Non si può dunque dire che ci sia stato l’intento, di uno o dell’altro, di nascondere l’affiliazione all’agenzia di comunicazione.

Isola dei Famosi: il comportamento di Gilles Rocca con Miryea

Gilles Rocca, dal canto suo, si è comportato come se non ci fosse alcuna conoscenza tra loro due: ciò di per sé potrebbe rappresentare un comportamento sospetto come no. Ben più lapidaria l’opinione di Deianira su Gilles: “Ovvio che ha fatto finta…E’ stato super scorretto nei confronti del pubblico e del programma”.

D’altronde, l’influencer ha già spiegato di non apprezzare il concorrente: “Deve uscire…Non mi piacciono i suoi modi di fare…Risponde male…E! uno scostumato”.