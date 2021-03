Irama sarà ospite del serale di Amici 20, in onda sabato 27 marzo. Il cantante torna finalmente ad esibirsi dopo la disavventura vissuta durante il Festival di Sanremo, ovvero la mancata partecipazione “in presenza” a causa della positività al Covid di un membro del suo staff.

Irama ospite del serale di Amici 20

Irama sarà l’ospite della sera insieme a Pippo Baudo e finalmente potrà portare in scena, e dal vivo, il brano La genesi del tuo colore. Si tratta della canzone che avrebbe dovuto cantare sul palco dell’Ariston e che non ha mai cantato dal vivo.

Durante l’ultima edizione del Festival, Irama ha comunque preso parte alla gara grazie all’intervento di Amadeus, il direttore artistico ha fatto si che andasse in onda l’esibizione registrata durante la prova generale.

Nella classifica finale, Irama è così arrivato quinto.

La prima esibizione dal vivo dopo Sanremo

Per Irama, quella ad Amici 20, sarà la prima esibizione dal vivo proprio da Sanremo. Questa sarà una sorta di ritorno alle origini per il cantante che presenterà ufficialmente lui stesso La genesi del tuo colore, il suo ultimo singolo, proprio in quello studio dove la sua carriera ha preso il via.

Tutti gli ospiti del serale di Amici 20

Non solo Irama, altro ospite super atteso della serata sarà anche Pippo Baudo.

Lo storico conduttore infatti sarà il giudice d’onore della serata e porterà con sé un premio importante.

Pippo Baudo dovrà decretare il viciniore del Premio Tim per le categorie di canto e ballo. Presenze fisse invece i membri della giuria: Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia. Presenti anche Pio e Amedeo, ancora reduce dalle polemiche che li hanno travolti dopo quel siparietto riguardo la gravidanza di Belén.

Immancabile la presenza dei professori: Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Arisa, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Veronica Paparini.

