La fiction di Canale 5 del momento, Svegliati amore mio, lo vede protagonista al fianco di Sabrina Ferilli in una storia di amore e sofferenze. Francesco Arca è tornato in scena e, ai microfoni di Verissimo, si racconta a Silvia Toffanin mostrando soprattutto il suo lato più dolce e sensibile. Esploso in lacrime al termine di una clip, l’attore racconta l’amore puro e incondizionato per i figli.

Francesco Arca ospite a Verissimo

Svegliati amore mio è la nuova fiction di Canale 5, in onda in prima serata nel corso di queste settimane. Una storia di amore e sofferenza in cui le vicende della famiglia della protagonista, interpretata da Sabrina Ferilli, si intrecciano alla quanto mai attuale problematica legata alle acciaierie e ai rischi provenienti dalle polveri sottili.

Proprio la stessa Ferilli, in una recente intervista a Verissimo, aveva denunciato a gran voce la delicata questione.

Oggi pomeriggio, proprio nel salotto del talk condotto da Silvia Toffanin, è ospite un altro volto noto all’interno del cast: Francesco Arca. L’attore apre il suo cuore ripercorrendo le tappe principali della sua lunga carriera sul set, ma anche emozionandosi rivivendo l’amore puro e incondizionato che lo lega ai suoi due figli.

L’amore per i figli: “Ho conosciuto la vera felicità”

Non solo i grandi successi nelle fiction: per Francesco Arca il traguardo più importante raggiunto è stata la costruzione di una famiglia bella, unita e ricca di affetto, amore e sorrisi a non finire. L’attore è padre di due bimbi, Maria Sole e Brando Maria, frutti della longeva storia d’amore con la compagna Irene Capuano: “Nel 2016 ho conosciuto la vera felicità: è nata Maria Sole. Si interiorizzano molto i figli, l’amore che ho per i miei figli non riesco ad esprimerlo se non con parole, gesti“.

L’attore spiega la scelta di inserire il nome ‘Maria’ per entrambi i figli: “Siamo una famiglia cattolica, io e la mia compagna abbiamo scelto due nomi che potessero unire e stare bene con il nome Maria.

Maria Sole è il nome scelto da me, Brando Maria il nome scelto dalla mamma“.

L’attore crolla in lacrime

Momenti di grande commozione quando una clip successiva mostra le immagini più belle della famiglia di Francesco Arca. Dalle parole cariche di amore della compagna Irene alle immagini dei figli, tra sorrisi e felicità. Il carico di emozioni porta l’attore a scoppiare in lacrime: “Bisogna lasciarsi andare, sennò…“.

Fra le lacrime spiega: “È il mio punto forte ma anche debole, questa dicotomia di vita. Quando li vedo prendo tanta energia“.

Oltre ai figli, un importante punto di riferimento nella vita di Arca è indubbiamente la sua compagna, donna forte, coraggiosa e ricca di energia: “Irene è una roccia perché ha sopportato tanto. Da 17 anni che ci conosciamo, comunque ne abbiamo passate tante e c’è sempre stata. Questo mi dà una forza incredibile“.