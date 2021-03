Si ricompone, dietro al bancone di Striscia la notizia, una delle coppie più amate della tv. Gerry Scotti e Michelle Hunziker tornano da lunedì sera al timone del tg satirico di Canale 5 e, oggi, sono ospiti a Verissimo dell’amica in comune Silvia Toffanin. A catalizzare subito l’attenzione è l’ingresso in studio del conduttore mentre spinge la carrozzina della nipotina Virginia.

Il ritorno di Gerry Scotti e Michelle Hunziker

Striscia la notizia ha visto, nel corso dei suoi lunghi anni di messa in onda, numerose coppie di conduttori al timone. Dai veterani Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti a Ficarra e Picone, sino alla più recente coppia composta da Francesca Manzini e Gerry Scotti.

Ma il noto conduttore è stato affiancato, nel corso degli anni, anche da un’altra brillante e carismatica presentatrice: Michelle Hunziker. La showgirl svizzera, infatti, da lunedì sera affiancherà lo ‘zio Gerry’ al timone del tg satirico, ricomponendo così una delle coppie più amate del piccolo schermo.

All’antivigilia del loro ritorno dietro al bancone di Striscia, Gerry Scotti e Michelle Hunziker si raccontano a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin.

Gerry e Michelle ammirano la piccola Virginia

Michelle Hunziker fa per prima il suo ingresso in studio, ma a catalizzare l’attenzione è l’entrata in scena di Gerry Scotti mentre spinge la carrozzina della sua nipotina Virginia.

La piccola è nata lo scorso gennaio e il conduttore ha così coronato il suo sogno di diventare nonno. “Guarda che meraviglia: è tutta suo nonno! – esclama a Michelle Hunziker che si è avvicinata alla carrozzina per ammirare la bambina”. Il conduttore poi spiega perché è impossibilitato a mostrare la nipotina al pubblico a casa: “Mi spiace telespettatori ma per motivi di privacy non ve la posso mostrare“.

L’ingresso in studio spingendo la carrozzina è stato fortemente voluto dal conduttore, che ha tentato di riproporre il primo scatto assieme alla piccola Virginia pubblicato lo scorso febbraio su Instagram: “Ho voluto per te scimmiottare la mia foto, anche un po’ scrausa, fatta al parco a Milano che ho deciso di autocorreggere e pubblicare“.

“Riconosce un po’ la voce del nonno“

Sebbene in quella foto al parco, che ha fatto il giro del web commuovendo ed emozionando tutti, erano presenti sullo sfondo altre persone, Gerry Scotti ha deciso di rimuoverle ‘photoshoppando’ lo scatto. Per poi pubblicarla su Instagram e manifestare a tutti la sua gioia: “In quel momento avevo addosso una nonnitudine tale che non potevo non mostrarvi la foto della mia prima passeggiata e spinta“.

Il conduttore successivamente commenta ironico: “La bambina mangia, dorme, rimangia, ridorme“. E, con un improvviso moto d’orgoglio, rivela: “Ho la vaga impressione che riconosca un po’ la voce del nonno“. A intervista conclusa, mentre i conduttori si apprestano ad abbandonare lo studio, la Hunziker chiede al collega che fine abbia fatto la carrozzina. Anche il conduttore si sorprende che non sia più lì al suo fianco, specificando però un dettaglio che testimonia in realtà l’assenza della piccola Virginia in studio: “La nipotina non c’era, ma la carrozzina sì“.

