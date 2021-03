Una scossa di terremoto ha avuto luogo nel Mar Adriatico, con magnitudo provvisoria tra il 5.5 e il 5.9. Il terremoto è stato avvertito in diverse Regioni italiane, principalmente sulla costa adriatica, ma sono in molti a segnalare di averla sentita anche tra la Campania e il Lazio.

Terremoto nell’Adriatico: magnitudo 5.9

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia segnala che la scossa di terremoto ha avuto luogo tra la Croazia e l’Italia, all’altezza di Vieste. L’orario in cui è avvenuta è 14:47, a una profondità di 5 km con magnitudo tra 5.5 e 5.9.

La localizzazione del terremoto. Fonte: Ingv

La scossa è stata avvertita nitidamente sulla costa pugliese e abruzzese e in Molise, ma sono in molti a comunicare sui social di averla sentita anche tra la Campania e il Lazio.

Per il momento non ci sono segnalazioni di danni.

Altre scosse di terremoto nel Mar Adriatico

Aggiornamento – Altre scosse di terremoto di intensità minore continuano a susseguirsi nel Mar Adriatico, l’ultima delle quali di magnitudo 4.1 alle 15.13 a una profondità di 7 km. Sono al momento 6 le scosse registrati nella stessa zona dell’Adriatico.

La reazione sui social

Immediatamente sui social si sono riversati utenti per commentare la scossa di terremoto, su cui l’ironia non è mancata.

In molti hanno dichiarato di averla sentita anche a Salerno, Roma, Napoli.

“Roma nord, il lampadario si è mosso e anche tanto. Ci mancava il terremoto in zona rossa“, si legge su Twitter. Soprattutto la concomitanza con la zona rossa ha destato non poche battute di rassegnazione: “Terremoto, il 2021 sta accumulando punti per aggiudicarsi il premio ‘2020 2.0‘”.