Gianni Morandi sta sempre meglio. Le condizioni del cantante sono nettamente migliorate ed è lui stesso a comunicarlo ai fan con una foto postata su Instagram.

Il cantante è ricoverato ormai da circa due settimane nel reparto grandi ustionati del Bufalini di Cesena dopo un incidente domestico che gli ha provocato gravi ustioni alla mani.

Gianni Morandi mostra e mani sui social

Allegro, sorridente e sereno, così Gianni Morandi si è mostrato su Instagram a due settimane dall’incidente. Il cantante in posa con in mano un rametto d’ulivo ha voluto augurare a tutti una serena domenica delle palme. Proprio tenendo il ramoscello, Gianni Morandi ha mostrato parte della mano ustionata.

“Dall’ ospedale “Bufalini” di Cesena, buona domenica delle Palme a tutti… (Foto di Yash)” ha scritto Morandi.

L’incidente e le ustioni

L’11 marzo scorso Gianni Morandi veniva trasportato presso il reparto Grandi Ustionati del Bufalini di Cesena dopo un brutto incidente domestico. Il cantante stava bruciando delle sterpaglie in giardino quando è caduto sul fuoco riportando diverse ustioni, principalmente alle mani. Dall’ospedale sono state rese subito note le sue condizioni per tranquillizzare i fan, nonostante Morandi avesse riportato ustioni di secondo e terzo grado alle mani e alle gambe non è stato necessario l’intervento di cui si parlava all’inizio.

Da allora Morandi è ricoverato e condivide attraverso i social i momenti passati in ospedale. Nel primo video postato, si vede insieme allo staff e dove si muove sulle note di Ragazzo Fortunato di Jovanotti. Non devono però essere stati giorni semplici, dato che lui stesso ha commentato il ricovero ammettendo che è stato tutto più duro del previsto.

La foto con Anna

Solo pochi giorni fa Gianni Morandi si era ritrovato al centro di una grande polemica a causa di una foto.

Il cantante aveva postato una fotografia che lo ritraeva insieme alla moglie Anna venuta a fargli visita. Sulla vicenda è dovuta intervenire l’Ausl Romagna che ha spiegato che a turno, la visita di un parente in reparto è consentita.

