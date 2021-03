A diverse settimane dalla fine del GF Vip, la storia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli procede a gonfie vele.

Il gieffino ha rilasciato diverse interviste in cui dichiara di essere molto contento di come si sia sviluppato il rapporto con l’influencer dopo l’addio al reality, mentre in altri contesti ha specificato che non c’è più alcun rapporto con Elisabetta Gregoraci. La famiglia di Pierpaolo, al contrario, avrebbe auspicato una situazione sentimentale ben diversa per il ragazzo, che però sembra ben determinato a seguire il suo cuore.

Pretelli-Salemi, la famiglia contro: “Si sono un po’ illusi”

Cenette intime, passeggiate romantiche (per quanto possa essere permesso passeggiare in fase pandemica) e selfie di coppia su Instagram: sembra che nulla, ora come ora, possa distruggere la quiete dei “Prelemi”.

Solo un dettaglio potrebbe rompere l’idillio: la mancata approvazione della relazione da parte della famiglia di lui. Pretelli ha infatti raccontato durante un’intervista a Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli, come i suoi genitori si fossero illusi che il figlio avrebbe continuato ad avere un rapporto con Elisabetta Gregoraci: “La mia famiglia ha sicuramente capito quanto tengo a Giulia perché anche al GF Vip sono andato contro la loro idea, loro avranno sognato questa coppia con Elisabetta Gregoraci ma non è mai esistita.

Si sono un po’ illusi, ma avrebbero dovuto conoscermi e capire da subito che con Giulia sono felice e sto bene. Un genitore è felice se il figlio è felice”.

Giulia Salemi innamorata

Non si parla di liti quotidiane a casa Pretelli, ma neanche di un’armonia familiare da “Mulino Bianco”: “Ad oggi la situazione è tranquilla, anche se non propriamente come vorrei. Non c’è grande entusiasmo di questo fidanzamento, esatto, e questo a me dispiace perché sono sicuro che quando avranno modo di conoscerla si ricrederanno, Giulia è una ragazza molto genuina”.

La Salemi, dal canto suo, starebbe vivendo senza grossi drammi questa situazione: “Giulia a riguardo è molto serena, ora nel periodo di Pasqua voleva vedere i miei genitori, ma non sappiamo se avremo modo a causa del Covid”.

Pretelli-Salemi, frecciatina a Elisabetta Gregoraci

In Radio, Pretelli ha anche parlato di Elisabetta Gregoraci, con cui i rapporti sarebbero sereni, non senza qualche intoppo: “Le cose che dovevamo chiarire ce le siamo chiarite, sia in casa che durante la finale, quando ho avuto modo di scambiare due parole con lei.

L’unica cosa è che lei continua a mettere like e commenti su cose che riguardano i Gregorelli”. D’altronde, specifica Pretelli, è sempre stata la Gregoraci stessa a spiegare chiaro e tondo che non ci sarebbe stata una storia tra loro due al di fuori del Gf: “Lei ha sempre tenuto il discorso ‘Gregorelli’ sull’amicizia e tale deve rimanere, un’amicizia. Lei è sempre stata chiara, un futuro fuori dalla Casa con me non ci sarebbe stato e non ci sarebbe stato a prescindere da Giulia Salemi”.