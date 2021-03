Una delle storie d’amore nate nell’ultima fase del lunghissimo GF Vip 2020-2021, quella tra Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga è forse tra tutte quella che sta facendo più discutere anche fuori dal Casa. La Cannavò, nei mesi del reality, aveva infatti stretto un forte rapporto con Dayane Mello, che sembrava poi essersi dissolto. Nelle ultime settimane gli spettatori avevano assistito al nascere di un flirt (prima) e di una relazione (dopo) tra i due gieffini, che pare stia continuando con successo anche adesso, tanto che i due conviverebbero. A quanto pare, nonostante ultimamente siano circolate voci di dubbio e scetticismo sulla genuinità del loro rapporto, la famiglia di lui sarebbe dalla parte dei due gieffini, tanto che anche Nicolò Zenga, fratello di Andrea, si sarebbe sbilanciato in loro favore.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: parla la madre di lui

Una delle persone che fa il tifo per Rosalinda sarebbe la madre di Zenga, la cui opinione, riportata da Today sarebbe stata rilasciata durante un’intervista: “Sono contenta per loro, sono una bella coppia. Mi fido di Andrea, del suo giudizio, e quindi, della sua scelta. L’altra sera a l’ora di cena lui mi ha chiamato e mi ha detto ‘mamma, Rosalinda mi ha preparato una cenetta da leccarsi i baffi’.

Stanno molto bene e sono sereni, quindi sono felice per entrambi. Devono godersi questi bei momenti”.

Andrea Zenga, il fratello Nicolò: “Vedo mio fratello felice”

Anche Nicolò Zenga ha detto la sua, nel contesto di Domenica Live: “Lei vive qui con Andrea, io invece tra Osimo e Roma per il mio lavoro e sono spesso in giro. Ci siamo appena incrociati. Empaticamente mi ha fatto una bella impressione, perché vedo mio fratello felice. Sono sicuro che ci sarà modo di conoscerci meglio, poi è bellissima. Vedo Andre felice e sono contento per lui”.

Tra coloro che invece sembrano non credere alla storia Zenga-cannavò c’è Dayane Mello, che parla di “assenza di chimica”: “La chimica non l’ho vista, ma vedremo cosa succederà” aveva detto a CasaChi: “Credo che stiano sfruttando molto la televisione, ma bisogna vedere nel letto come va, che è la cosa che importa”.

Rosalinda, in merito, aveva poi risposto a tono: “Io credo sempre nel bene e credo che lei forse in questo momento sia influenzata da qualcuno perché dice delle frasi contro di me molto forti che magari non sono sue parole (…) La mia relazione è magnifica, ci viviamo ogni giorno”.