Un silenzio che ha pesato quello di Tommaso Zorzi in quel del Maurizio Costanzo Show. In molti, abituati a vederlo senza alcuna briglia in quel del Grande Fratello Vip, si sarebbero aspettati molto di più dall’ormai opinionista dell’Isola dei Famosi che sembra essersi trovato improvvisamente senza nulla da dire avendo davanti a sé Giorgia Meloni, tra le oppositrici all’approvazione della legge Zan contro l’omofobia.

Un vero e proprio dibattito quello che si è infuocato al termine della battaglia e che ha fatto parlare molti del silenzio di Zorzi. Un chiacchiericcio fitto che è giunto anche alle orecchie di Zorzi stesso che nei giorni successivi alla messa in onda del programma non è mancato di esprimersi in merito.

Tommaso Zorzi e le critiche per il mancato confronto con Giorgia Meloni al Maurizio Costanzo Show

Intervistato da Fabrizio Biasin per Libero è stato quasi impossibile per Tommaso Zorzi evitare di tornare su un argomento che lo ha visto al centro di forti e asprissime critiche in questi giorni da parte di chi da parte sua si aspettava qualcosa di più. Tantissimi hanno sottolineato quanto sia stato poco gradito quel ridere e scherzare senza troppi inconvenevoli tra Tommaso Zorzi che da sempre ha portato avanti una forte battaglia in difesa dei diritti LGBTQ+, e Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia anche lei ospite di Maurizio Costanzo, tra le forze politiche stanno ritardando l’approvazione della legge Zan contro l’omofobia.

Tommaso Zorzi: “La polemica perché ‘non ho fatto polemica’ mi sembra senza senso“

“C’era una domanda in scaletta e mai mi sarei permesso di fare il pollaio in casa di Costanzo. La polemica ‘perché non ho fatto polemica’ mi sembra francamente senza senso“, ha dichiarato Zorzi a Libero. Così Zorzi ha sedato la polemica cercando di porre fine ad un flusso continuo di critiche che per giorni ha avuto la meglio sui social.

Quando al suo futuro è indubbio che sarà in televisione e Zorzi, in questi termini, si mostra molto fiducioso e pronto ad affrontare qualsiasi tipo di sfida ben consapevole che ogni decisione, d’ora in avanti, avrà un peso specifico per quella che sarà la sua carriera. Una carriera che sembra sarà all’insegna di Mediaset: “Ora mi tocca la gavetta e devo sporcarmi le mani – ha confessato Zorzi, riferendosi ai lavori televisivi di questi tempi in cui si sta facendo le ossa – ma in futuro non penso che verrà etichettato per aver fatto il concorrente al GF vip o l’opinionista all’Isola“.

Il futuro in Mediaset con un programma in serata

Un sogno, il suo, che lo vede al timone di programma tutto suo e a quanto pare non sembra trascorrerà troppo tempo prima che ciò accada: “Ti possono solo dire – ha confessato a Libero – che sarà nella grande famiglia Mediaset. Diciamo dopo il calar del sole“. Un programma dunque che sembra possa essere trasmesso in prima serata se non addirittura in seconda ma sul contenuto è mistero.

