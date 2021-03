Continuano anche oggi a stupire le vicissitudini amorose dei protagonisti di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi che promette di trovare l’amore dagli enti agli anta -e qualche volta, in effetti, pare riuscirci.

In questi giorni però pare che le troniste del programma stiano vivendo poche soddisfazioni e molti buchi nell’acqua: al di là della leggendaria Gemma Galgani, che nei suoi anni come protagonista del programma ha vagliato diverse possibilità sentimentali e non ha mai trovato l’uomo giusto per lei, ora c’è Samantha Curcio sul palco di UeD, pronta a trovare un principe azzurro che però tarda a presentarsi.

Uomini e Donne anticipazioni 30 marzo: Samantha in crisi dopo Gero

Samantha Curcio ha ultimamente vissuto più di una delusione: Gero Natale, unico corteggiatore con cui sembrava stesse stabilendo un rapporto discretamente intenso, ha deciso di abbandonare il programma. A quel punto, una sorta di effetto valanga ha convinto anche altri due corteggiatori della tronista a tirarsi indietro, dopo aver giudicato come poco genuino il rinnovato interesse di Samantha nei loro confronti. Nel giro di un mese, Samantha Curcio si è ritrovata sola e senza spasimanti e quasi sul punto di gettare lei stessa la spugna.

Samantha Curcio, i nuovi corteggiatori: Bohdan e Alessio

Ora, per la tronista “curvy” è spuntata una nuova speranza, che ha il volto di due nuovi corteggiatori: uno è Bohdan Beyba, ex tentatore di Temptation Island, mentre l’altro è Alessio. Il primo tra i due, in particolare modo, ha già catturato l’attenzione del pubblico: il giovane corteggiatore ha origini ucraine ed è in Italia da 10 anni circa, e vive con la madre e la sorella. Di lui si sa che lavora in un cantiere e fa arti marziali (le due attività gli hanno regalato, in modi diversi, un fisico statuario).

Samantha Curcio si sarebbe già espressa nei suoi confronti in maniera entusiastica.