Carissimi Bilancia, l’oroscopo di questo primo di aprile sembra all’insegna dello schiarimento dopo un marzo veramente faticoso.

La Luna è forte e piena sopra alla vostra testa ed è pronta a guidarvi e a sostenervi nel vostro meritato recupero. La sua influenza sarà evidente nella maggior parte degli aspetti della vostra vita, tenetene conto e provate a buttarvi un po’ di più nelle cose. I problemi in famiglia sembrano essere ormai superati, ristabilendo un punto fondamentale della vostra sicurezza interiore ed esteriore.

Questi saranno anche i giorni della tranquillità per il vostro cuore, se avete avuto problemi con il partner cercate di andare oltre.

Il suo supporto potrebbe rivelarsi più importante di quanto credete e non è bello rendersene conto nel modo peggiore.

Oroscopo Bilancia di domani 1 aprile: Amore, un momento felice

Per voi della Bilancia sembra essere, insomma, un momento abbastanza felice e tranquillo. Se foste in una relazione stabile e serena, potreste cominciare a fare qualche piccolo progetto per il futuro, oppure mettere in campo qualche questione più grossa per il lungo termine.

Le relazioni che hanno vacillato nel corso di marzo ora sembrano avere campo libero alle risoluzioni pacifiche.

Una buona idea potrebbe essere una piccola gita fuori porta, giusto per ricordarvi quanto è bello passare del tempo sereno con la vostra dolce metà.

Oroscopo Bilancia di domani 1 aprile: Lavoro

Marzo vi ha chiesto qualche sforzo in più sotto l’aspetto lavorativo, le scadenze erano dietro l’angolo e più volte potreste aver pensato di non riuscire a fronteggiare tutto. Ma ce l’avete fatta, come sempre! Seppur ora potreste solo voler pensare a riposarvi un po’, una piccola parte di voi sta sicuramente guardando ai possibili progetti futuri.

Questo momento è uno dei migliori per decidere come muovervi nelle prossime giornate e settimane.

Saturno vi è sempre più vicino e grazie alla sua guida i progetti saranno più semplici da organizzare e portare a termine.