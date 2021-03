Amici del Cancro, marzo non è stato un mese facile da affrontare, e l’oroscopo del 1° aprile sembra volgere finalmente a vostro favore!

In questi primi giorni del mese potreste conoscere l’influenza di Mercurio, che renderà i vostri rapporti familiari più sereni e semplici. Tuttavia, qualche piccola complicazione potrebbe essere alle porte e potreste sentirvi abbattuti o trascurati, magari dal vostro partner o dalla persona che vi sta più vicino.

In amore le cose sembrano in via di miglioramento e se siete single questo è il momento più propizio per voi. Anche sul posto di lavoro le cose sembrano volgere al meglio, anche se potreste essere ancora un po’ oberati da quel progetto iniziato tempo fa.

Oroscopo Cancro di domani 1 aprile: novità in amore alle porte

Cari Cancro, l’amore sembra essere alle stelle in questi primi giorni di aprile. Se siete già impegnati in una relazione, lasciatevi guidare dal vento che soffia sulla vostra vela, le cose vanno bene e non è il momento di creare tensioni o sollevare dubbi. I single del segno, invece, potrebbero essere ad un passo dal raggiungimento dell’obbiettivo.

Se avete incontrato qualcuno da poco con cui avete sintonia, cercate di fare un paio di passi in più, l’altra persona potrebbe star aspettando solo la vostra iniziativa.

Nettuno è dalla vostra e potrebbe regalarvi dei momenti di pura gioia e semplicità, approfittatene!

Oroscopo Cancro di domani 1 aprile: Lavoro

Sul lavoro un progetto iniziato molto tempo fa potrebbe richiedere ancora qualche sforzo da parte vostre, cercate di mettercela tutta e non lasciate andare le cose proprio ora! Per i liberi professionisti, gli autonomi e gli imprenditori nati sotto il segno del Cancro, questi sono i giorni in cui qualcuno riconoscerà il vostro valore, affidandovi qualcosa di importante da fare.

Se siete davanti ad una sfida nuova, affrontatela a testa alta, ogni cosa porta sempre dei benefici anche se inizialmente non riusciamo a vederli lucidamente!