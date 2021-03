L’oroscopo di questa prima giornata di aprile non è tra i migliori per voi del Sagittario, potreste trovarvi di fronte a qualche complicazione inattesa.

In particolar modo, un generico senso di irrequietezza potrebbe infastidirvi, ma le stelle non sembrano avere in mente dei progetti negativi per voi. Magari è solamente un po’ di stanchezza, dovuta alla routine che non vi fa impazzire di gioia, e la voglia di staccare per fare un po’ d’ordine nella vostra testa. Tuttavia, sembra anche che sia possibile ritrovare quell’armonia incrinata da qualche dissapore, all’interno delle mura domestiche.

Quella mancata armonia familiare, potrebbe aver incrinato anche qualcosina all’interno della vostra relazione sentimentale, ma sicuramente non in modo irreparabile! Recuperando la prima, sarà anche più semplice lavorare sulla seconda.

Oroscopo Sagittario di domani 1 aprile: Amore

Amici del Sagittario, se la vostra relazione ha sofferto del tempo che avete dovuto dedicare alla vostra famiglia, cercate di mettere in chiaro le cose. Molto probabilmente il vostro partner aspetta solo un segnale di avvicinamento da parte vostra! Dedicare del tempo alla propria metà è sempre un modo utile per staccare dalle pressioni esterne, cercate la felicità dove sapete di poterla trovare facilmente!

Giove sta lavorando al vostro fianco, e il suo supporto potrebbe essere la carta vincente per riuscire a trovare la tanto agognata tranquillità che vi manca.

Oroscopo Sagittario di domani 1 aprile: Lavoro, la pressione continua

La vostra vita professionale in questi primi giorni del mese potrebbe essere leggermente più movimentata del solito. Potreste sentirvi un po’ schiacciati dal lavoro o dalle pressioni dei vostri capi. La cosa migliore è evitare di creare tensioni nell’ambiente di lavoro, o di alzare polveroni che finirebbero solamente per danneggiare voi.

Date il massimo, anche se non vi piacciono le mansioni o sono troppe, cercate di portare tutto a termine più in fretta possibile. I vostri capi potrebbero premiare la costanza che avete messe, magari con una sorpresa che potrebbe arrivare entro la fine del mese!